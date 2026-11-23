Filmlerde Telif Krizi Sürüyor: İbrahim Tatlıses Eski Filmleri İçin Yapım Şirketlerine Dava Açtı!
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Müziğin yanı sıra beyazperdedeki işleriyle de hatırlanan İbrahim Tatlıses, yıllar önce rol aldığı filmlerin dijital platformlarda kendisine sorulmadan yayınlandığı gerekçesiyle yargıya başvurdu. İstanbul Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, icracı sanatçılara 2001'de tanınan hakların filmlerin çekildiği dönemde henüz bulunmadığı vurgulanıyor. Davanın mahkemece kabul edildiği, duruşmanın ise ilerleyen günlerde görüleceği bildirildi.
Kaynak: Sabah
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İbrahim Tatlıses, 1970'lerin sonunda başladığı sinema kariyerinde seksenler boyunca onlarca filmde rol aldı.
Tatlıses'in dilekçesine göre, 2001'de tanınan icracı hakları filmler çekilirken henüz doğmamıştı ve devredilemezdi.
Ajda Pekkan, 373 şarkısının izinsiz dijital yayını nedeniyle açtığı davayı plak şirketlerine karşı kazanmıştı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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