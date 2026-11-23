Telif davası, Tatlıses'in İstanbul Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçeyle başladı. Dilekçede icracı sanatçılara 2001'de tanınan hakların filmlerin çekildiği yıllarda henüz bulunmadığı, doğmamış bu hakların yapım şirketine ya da üçüncü kişilere devredilemeyeceği ve kendisinin de haklarını devretmediği savunuluyor. Tatlıses, filmlerinin dijital platformlarda rızası dışında yayınlanmasını aykırı ve hukuksuz bulduğunu belirterek şirketlerin hukuka aykırılığının ve gerçek hak sahibinin tespit edilmesini, izinsiz yayınların da durdurulmasını istiyor.

Elde edilen kâr kapsamında 10 bin TL'lik alacak davası da açan sanatçının dosyası mahkemece kabul edilirken, duruşmanın ilerleyen günlerde görüleceği belirtildi ancak tarih paylaşılmadı. Davaya konu olan yapım şirketlerinin adları ve hangi filmlerin dosyada yer aldığı haberlerde bulunmuyor. Tatlıses'in başvurusu, aynı gerekçeyle yürütülen ve geçtiğimiz günlerde sonuçlanan başka bir davayı da akıllara getirdi.