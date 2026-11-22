Kararın en çok konuşulan kısmı, gerekçede sıralanan hukuki tespitler oldu.

İlk tespit, internet üzerinden umuma iletim hakkıyla ilgili. Bu hak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na (FSEK) ancak 2001'de girdi. Kanuna göre henüz doğmamış bir hak önceden devredilemiyor; bu yüzden 2001 öncesi imzalanan belgeler şirketlere dijital yayın izni vermiyor.

İkinci tespit, şirketlerin dayandığı muvafakatnameler üzerine. Mahkemeye göre 2001 sonrası sözleşmelerde bile izin plak, kaset, CD ve LP ile sınırlı. Sözleşmelerdeki genel ifadeler de dijital yayına izin anlamına gelmiyor.

Üçüncü tespit yapımcıların konumuyla ilgili. Ses kaydını yapan şirketin bu kayıt üzerinde hak sahibi olması, icracı sanatçıdan ayrıca izin almadan şarkıyı dijital platformlara yükleyebileceği anlamına gelmiyor.

Dördüncü tespit ise Bölge Adliye Mahkemeleri ile Yargıtay'ın benzer kararlarına dayanıyor. Bu içtihatlara göre izinsiz dijital yayın hukuka aykırı, 2001 öncesi eserlerin dijital kullanım hakkı ise icracı sanatçıda.