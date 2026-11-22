61 Yıllık Kariyerindeki 373 Şarkı İçin Dava Açan Ajda Pekkan Plak Şirketlerine Karşı Kazandı
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Ajda Pekkan, şarkılarının YouTube, Spotify ve Apple Music gibi platformlarda izinsiz yayımlandığı gerekçesiyle dört plak şirketine açtığı davayı kazandı. İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, 373 şarkı kaydının dijital kullanım hakkının sanatçıya ait olduğuna hükmetti. Kararda 'Her Yerde Kar Var', 'Bambaşka Biri' ve 'Petrol' gibi efsane şarkılar da yer alıyor. Mahkemenin plak şirketlerini haksız bulduğu dört temel tespit ise dikkat çekti.
Ajda Pekkan'ın 373 şarkısı için açtığı davada mahkeme, dört plak şirketinin savunmasını reddederek sanatçıyı haklı buldu.
"Her Yerde Kar Var"dan "Petrol"e uzanan karar, 61 yıllık kariyerin dev bir bölümünü kapsıyor.
Mahkemenin plak şirketlerini haksız bulduğu 4 temel tespit, 2001 öncesi imzaların dijital yayına izin vermediğini ortaya koydu.
Ajda Pekkan, Haziran ayında 1996 tarihli albümü için kazandığı davanın ardından ikinci kez mahkemeden istediği kararı aldı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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