Erzurum'da 1929'dan bu yana tutulan ölçümlerde ocak ayının ortalama en düşük sıcaklığı eksi 13,9 derece. Aralıkta bu ortalama eksi 10,2 derece; şimdiye kadar ölçülen en düşük aralık sıcaklığı ise eksi 37,2 derece.

Sıcaklığın sıfırın altına indiği bu gecelerde arabalar buz tutabiliyor, silecekler de cama yapışabiliyor. Sileceklerin altına bir karton ya da eski bir çorap koymak, sabah yola çıkarken işi kolaylaştırıyor.