Araba Sileceklerine Neden Çorap Takmaya Başladılar?
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İngiltere'de sonbaharın en soğuk gecesinin ardından sürücülere kış uyarıları yapıldı.
Sileceklerin altına ince bir plastik, karton, gazete ya da eski bir çorap koymak cama yapışmalarını önlüyor.
Ön camı geceleri eski bir çarşaf ya da kilimle örtmek, buz kazıma derdini ortadan kaldırıyor.
Bu öneriler Türkiye'deki sürücüler için de işe yarayabilir, özellikle Doğu Anadolu'da geceler çok soğuk.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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