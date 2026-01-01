onedio
Her Sürücünün Bilmesi Gereken Yöntem: Arabanıza Eski Bir Çorap Koyun ve Sonucu Bekleyin

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
01.01.2026 - 17:52

Soğuk havalarda arabınızın camlarındaki buğuyu çözmek için dakikalarca beklemekten sıkıldınız mı? Bunun için pratik bir yöntem var: Çorap! Evet, yanlış duymadınız. Pek çok kişi arabasının nemlenmesini ve camların buğulanmasını önlemek için bir çift çorap kullanıyor. Aracın içine bırakılan çorap ise nemi bir mıknatıs gibi çekiyor. İşte her sürücünün bilmesi gereken yöntem.

Sürücülerin korkulu rüyası kış sabah sabahları buğulanan camlar...

Her kış sabahı milyonlarca sürünün korkulu rüyası camlarda oluşan buğu. Buz tutmuş camların çözülmesini beklemek kısa bir yolculuğu çekilmez kılıyor. Kimi sürü buğu önleyici sprey kullanırken kimi sürücü ise aracın içindeki sıcaklığı yükselterek buğunun yok olmasını bekliyor.

Zaman alan rutinden bıkan yolcuların ise pratik yöntemleri bulunuyor. Bu yöntemi uygulamanız için bir çorap ve kedi kumunu ihtiyacınız var!

Kışın araç camları neden buğulanır?

Araç içindeki sıcak ve nemli hava, camların soğuk yüzeyleriyle temas ettiğinde yoğuşma oluşuyor. Illinois Üniversitesi Fizik Bölümü'nün araştırmasına göre yoğuşma süreci, nem yüklü havanın soğuk yüzeylerle temas ederek 'çiy noktasına' ulaşmasıyla meydana gelir.

Arabanıza eski bir çorap koyun ve sonucu bekleyin.

Otomobildeki buğulanmayı ve nemi önleme için bir çorabı kedi kumu ile doldurun. Ağzını bağlayın ve araçına yerleştirin. Kedi kumunun nem alıcı görevi bulunuyor. Bu sayede havadaki nemi camlarda yoğuşmadan önce emer. Çorabı hava sirkülasyon kanallarını yakınına yerleştirmek önem taşıyor. Yöntem genellikle birkaç saat içinde çalışmaya başlar. 

Kedi kumu yerine ne kullanılabilir?

Kedi kumu yerine ayakkabı kutularından çıkan silika jel paketler, tuz, karbonat, pirinç kullanılabilir.

Dilara Şimşek
