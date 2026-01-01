Her Sürücünün Bilmesi Gereken Yöntem: Arabanıza Eski Bir Çorap Koyun ve Sonucu Bekleyin

Her kış sabahı milyonlarca sürünün korkulu rüyası camlarda oluşan buğu. Buz tutmuş camların çözülmesini beklemek kısa bir yolculuğu çekilmez kılıyor. Kimi sürü buğu önleyici sprey kullanırken kimi sürücü ise aracın içindeki sıcaklığı yükselterek buğunun yok olmasını bekliyor.

Zaman alan rutinden bıkan yolcuların ise pratik yöntemleri bulunuyor. Bu yöntemi uygulamanız için bir çorap ve kedi kumunu ihtiyacınız var!

Kışın araç camları neden buğulanır?

Araç içindeki sıcak ve nemli hava, camların soğuk yüzeyleriyle temas ettiğinde yoğuşma oluşuyor. Illinois Üniversitesi Fizik Bölümü'nün araştırmasına göre yoğuşma süreci, nem yüklü havanın soğuk yüzeylerle temas ederek 'çiy noktasına' ulaşmasıyla meydana gelir.