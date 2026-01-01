Her Sürücünün Bilmesi Gereken Yöntem: Arabanıza Eski Bir Çorap Koyun ve Sonucu Bekleyin
Soğuk havalarda arabınızın camlarındaki buğuyu çözmek için dakikalarca beklemekten sıkıldınız mı? Bunun için pratik bir yöntem var: Çorap! Evet, yanlış duymadınız. Pek çok kişi arabasının nemlenmesini ve camların buğulanmasını önlemek için bir çift çorap kullanıyor. Aracın içine bırakılan çorap ise nemi bir mıknatıs gibi çekiyor. İşte her sürücünün bilmesi gereken yöntem.
Sürücülerin korkulu rüyası kış sabah sabahları buğulanan camlar...
Arabanıza eski bir çorap koyun ve sonucu bekleyin.
