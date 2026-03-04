onedio
NATO'dan Hatay'da Düşen Füze İçin İlk Açıklama Geldi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
04.03.2026 - 15:56 Son Güncelleme: 04.03.2026 - 15:58

İran’dan Türkiye topraklarına yönelen balistik füzenin düşmesinin ardından NATO’dan yeni bir açıklama geldi. Açıklamada “İran’ın Türkiye’yi hedef almasını kınıyoruz. Bölgedeki ayrım gözetmeyen saldırıların sürmesi karşısında, Türkiye dahil tüm müttefiklerimizin yanındayız” ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı düşen füze hakkında şu açıklamada bulunmuştu.

'İran’dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek etkisiz hâle getirilmiştir

Hatay ili Dörtyol ilçesinde düşen mühimmat parçasının, söz konusu tehdidin havada imha edilmesi sonrasında önleme yapan hava savunma mühimmatına ait olduğu tespit edilmiştir. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir

Ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak konusundaki irademiz ve kapasitemiz en üst seviyededir. Türkiye bölgesel istikrar ve huzurdan yana taraf olurken kimden ve nereden gelirse gelsin topraklarının ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamaya muktedirdir. Topraklarımızın ve hava sahamızın savunulmasına yönelik her türlü adım kararlılıkla ve tereddütsüz atılacaktır. Ülkemize yönelik her türlü hasmane tutuma karşı cevap verme hakkımızın mahfuz olduğunu hatırlatıyoruz

Tüm taraflara, çatışmaların bölgede daha da yayılmasına neden olacak adımlardan uzak durma uyarısında bulunuyoruz. Bu kapsamda NATO ve diğer müttefiklerimizle istişare içinde olmayı sürdüreceğiz'

Oğuzhan Kaya
