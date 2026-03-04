onedio
Nadir Görülen Olaylardan Anlamsız Hareketlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Nadir Görülen Olaylardan Anlamsız Hareketlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
04.03.2026 - 16:20

Eski adı Twitter olan X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi bu Çarşamba da akımlarıyla, şakalarıyla mizahın nabzı hızlı attı. Bakalım haftanın Çarşamba günü nelere gülünmüş?

Başlayalım!

twitter.com

Aşırı bilimsel olmuş bu.

twitter.com

Ne olur önerme artık...

🤔

twitter.com

Kime göre değişik?

twitter.com
Fenerbahçe taraftarı şüphelenmeye başladı.

twitter.com

Her zaman göremezsiniz...

twitter.com

Neden?

twitter.com
twitter.com

Bir de görsel tespit.

twitter.com
Kapatalım 👋

twitter.com

