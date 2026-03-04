onedio
Doğum İzni Uzuyor, Sosyal Medyaya Yaş Sınırı Geliyor! Teklif Meclis’e Sunuldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.03.2026 - 16:48

AKP grubu sosyal medyaya yaş sınırı ve doğum izinlerinin uzamasını içeren kanun teklifini Meclis’e sundu.  Söz konusu teklifte 15 yaş altı çocuklara sosyal medya düzenlemesi yer aldı. Doğum izninin ise hem kamuda hem özel sektörde artırılması öngörüldü.

TBMM’ye sunulan yeni kanun teklifinde doğum izninin artırılması ve 15 yaşından küçük çocuklara sosyal medya yasağı maddeleri yer aldı. Teklife göre  Devlet Memurlar Kanunu'nda ve  Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik yapılarak doğum iznin artırılması öngörüldü. 

Teklif yasalaşırsa kamuda ve özel sektörde doğum izni kadınlar için 24 haftaya yükseltilecek. Babalar için ise 5 gün olan babalık izni 10 gün olacak.

Teklifin bir diğer dikkat çeken maddesi ise çocuklara sosyal medya düzenlemesi oldu. 5651 sayılı Kanun’da yapılan değişiklikle, çocukların dijital dünyadaki güvenliğini sağlamak  amacıyla sosyal ağ sağlayıcılara 15 yaş altı çocuk kaydını engelleyecek etkin yaş doğrulama istemleri kurma ve ebeveyn kontrol araçları sunma zorunluluğu getirilecek. 

Teklif yasalaşırsa 15 yaş altı çocuklar sosyal medyada hesap açamayacak. 15 yaşın üstünde çocuklara ise ebeveynler 1 saat içinde müdahale edebilecek.

