Doğum İzni Uzuyor, Sosyal Medyaya Yaş Sınırı Geliyor! Teklif Meclis’e Sunuldu

TBMM’ye sunulan yeni kanun teklifinde doğum izninin artırılması ve 15 yaşından küçük çocuklara sosyal medya yasağı maddeleri yer aldı. Teklife göre Devlet Memurlar Kanunu'nda ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik yapılarak doğum iznin artırılması öngörüldü.

Teklif yasalaşırsa kamuda ve özel sektörde doğum izni kadınlar için 24 haftaya yükseltilecek. Babalar için ise 5 gün olan babalık izni 10 gün olacak.