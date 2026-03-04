Doğum İzni Uzuyor, Sosyal Medyaya Yaş Sınırı Geliyor! Teklif Meclis’e Sunuldu
AKP grubu sosyal medyaya yaş sınırı ve doğum izinlerinin uzamasını içeren kanun teklifini Meclis’e sundu. Söz konusu teklifte 15 yaş altı çocuklara sosyal medya düzenlemesi yer aldı. Doğum izninin ise hem kamuda hem özel sektörde artırılması öngörüldü.
Doğum izni uzuyor.
15 yaş altındaki çocuklara sosyal medya yasağı geliyor.
