15 Mart'ta Yeni Dönem Başlıyor! Para Gönderme İşlemlerinde Ne Değişecek?

15 Mart'ta Yeni Dönem Başlıyor! Para Gönderme İşlemlerinde Ne Değişecek?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.03.2026 - 14:55

Bankacılık sektöründe şeffaflığı artıracak ve kayıt dışı para trafiğine neşter vuracak yeni dönem için geri sayım başladı. MASAK tarafından hazırlanan düzenleme, 15 Mart'ta hayata geçirilecek. Yüksek tutarlı transferlerde açıklama yazma zorunlu olacak. 15 Mart'tan itibaren milyonlarca kişiyi etkileyecek düzenlemenin detayları...

15 Mart'tan itibaren havale ve EFT'lerde yeni dönem başlıyor.

15 Mart'tan itibaren havale ve EFT'lerde yeni dönem başlıyor.

Para gönderimlerinde açıklama yazma zorunluluğu ilk aşamada 200 bin TL olarak belirlenmişti. Ancak gelen geri bildirimler üzerine bu rakam 400 bin liraya yükseltildi. Gün içinde tek seferde ya da parça parça yapılan ve toplamda 400 bin TL’yi bulan tüm transferlerde En az 20 karakterlik detaylı bir açıklama yazılması gerekecek.

Açıklama kısmı boş bırakılan veya içeriği yetersiz bulunan işlemler banka tarafından onaylanmayacak.

2 milyon TL üzeri işlemlerde beyan formu doldurulması zorunlu olacak.

2 milyon TL üzeri işlemlerde beyan formu doldurulması zorunlu olacak.

Para transferi yaparken kullanılan belirsiz ifadelerin yerini spesifik kategoriler alıyor. Artık 'bireysel ödeme' veya 'diğer' diyerek geçiştirilen işlemler mercek altına alınacak. Sisteme eklenen yeni kategoriler şunlar olacak:

  • Gayrimenkul ve araç alımı,

  • Kripto varlık ve şans oyunu ödemeleri,

  • Borç ödeme, bağış, sigorta ve sağlık harcamaları,

  • Danışmanlık hizmet bedelleri.

Transfer tutarı arttıkça denetim mekanizması da sıkılaşıyor. Sadece açıklama yazmakla yetinilmeyecek. 2 milyon TL - 20 milyon TL arası işlemlerde beyan formunun doldurulması zorunlu olacak. 20 Milyon TL üzeri işlemlerde ise paranın kaynağını ispatlayan ek bilgi ve belgelerin sisteme yüklenmesi gerekecek.

