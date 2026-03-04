15 Mart'ta Yeni Dönem Başlıyor! Para Gönderme İşlemlerinde Ne Değişecek?

Para gönderimlerinde açıklama yazma zorunluluğu ilk aşamada 200 bin TL olarak belirlenmişti. Ancak gelen geri bildirimler üzerine bu rakam 400 bin liraya yükseltildi. Gün içinde tek seferde ya da parça parça yapılan ve toplamda 400 bin TL’yi bulan tüm transferlerde En az 20 karakterlik detaylı bir açıklama yazılması gerekecek.

Açıklama kısmı boş bırakılan veya içeriği yetersiz bulunan işlemler banka tarafından onaylanmayacak.