15 Mart'ta Yeni Dönem Başlıyor! Para Gönderme İşlemlerinde Ne Değişecek?
Bankacılık sektöründe şeffaflığı artıracak ve kayıt dışı para trafiğine neşter vuracak yeni dönem için geri sayım başladı. MASAK tarafından hazırlanan düzenleme, 15 Mart'ta hayata geçirilecek. Yüksek tutarlı transferlerde açıklama yazma zorunlu olacak. 15 Mart'tan itibaren milyonlarca kişiyi etkileyecek düzenlemenin detayları...
15 Mart'tan itibaren havale ve EFT'lerde yeni dönem başlıyor.
2 milyon TL üzeri işlemlerde beyan formu doldurulması zorunlu olacak.
