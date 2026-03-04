Sadece 3 Dakikada Sizi Başka Evrene Götüren 11 Parça
Bazen hayatın gürültüsü o kadar artar ki, tek çare 'kaçıp gitmek' istersiniz. Ama biletler pahalı, vizeler dert... Neyse ki müzik hala bedava ve sınır tanımıyor! Listemizdeki bu 15 parça, ilk notasından itibaren sizi oturduğunuz koltuktan alıp bambaşka diyarlara fırlatacak cinsten.
1. Pink Floyd - Marooned
2. Hans Zimmer - Cornfield Chase
3. M83 - Wait
4. Alt-J - Arrival in Nara
5. Massive Attack - Teardrop
6. Radiohead - Daydreaming
7. Moderat - A New Error
8. Bonobo - Cirrus
9. Beach House - Space Song
10. Sigur Rós - Starálfur
11. Pinhani - Dön Bak Dünyaya
