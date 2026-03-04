Sadece 3 Dakikada Sizi Başka Evrene Götüren 11 Parça

Listemizi, topraklarımızın o en naif ve içten şarkısıyla bitirelim. Bazen çok uzaklara gitmeye gerek kalmaz, sadece 'dönüp dünyaya bakmak' yeterlidir. Pinhani, o sakin tınısıyla bize hırslarımızın ne kadar boş olduğunu, asıl meselenin o anı yaşamak olduğunu hatırlatıyor. Dön Bak Dünyaya, sizi başka bir evrene götürmek yerine, aslında içinde olduğunuz evrenin ne kadar güzel olduğunu gösteriyor.