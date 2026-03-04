onedio
Veliaht İçin Şarkı Yazan Sezen Aksu'ya Dizi Yapımcısından Teşekkür Paylaşımı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.03.2026 - 14:58

Veliaht dizisinin fanı olduğu ortaya çıkan Sezen Aksu, sevilen dizi için şarkı yazmıştı. Sezen Aksu'nun Veliaht'a özel yazdığı 'Kar' adlı şarkının ardından dizinin yapımcısı Faruk Turgut, Aksu'ya teşekkür paylaşımı yaptı.

Show TV'nin sevilen dizisi Veliaht, Minik Serçe Sezen Aksu'nun favorisi!

Kadrosunda Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Hazal Türesan, Erkan Kolçak Köstendil ve Ercan Kesal gibi isimlerin yer aldığı Veliaht, Kars çekimleriyle sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Yeni bölümde Bora Akkaş'ın canlandırdığı Zafer Karslı karakterinin karlar içindeki ölümü herkesi üzerken dizinin sıkı takipçisi Sezen Aksu çok duygulanarak 'Kar' isimli bir şarkı yazıp dizi ekibine hediye etmişti.

Veliaht yapımıcısından Sezen Aksu'ya özel teşekkür geldi.

Veliaht dizisinin yapımıcısı Faruk Turgut, X hesabından Sezen Aksu'ya teşekkür ettiği bir paylaşım yaptı. Turgut, paylaşımında 'Sevgili Sezen Aksu desteğini esirgemeyip güzel bir şarkı ile bize güç verdi. Çok teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

