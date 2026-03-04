Veliaht İçin Şarkı Yazan Sezen Aksu'ya Dizi Yapımcısından Teşekkür Paylaşımı
Veliaht dizisinin fanı olduğu ortaya çıkan Sezen Aksu, sevilen dizi için şarkı yazmıştı. Sezen Aksu'nun Veliaht'a özel yazdığı 'Kar' adlı şarkının ardından dizinin yapımcısı Faruk Turgut, Aksu'ya teşekkür paylaşımı yaptı.
Show TV'nin sevilen dizisi Veliaht, Minik Serçe Sezen Aksu'nun favorisi!
Veliaht yapımıcısından Sezen Aksu'ya özel teşekkür geldi.
