onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
O Oyuncu Tek Başına Gelmiyor: Veliaht Dizisinin Kadrosuna Sürpriz İsim Dahil Oldu

O Oyuncu Tek Başına Gelmiyor: Veliaht Dizisinin Kadrosuna Sürpriz İsim Dahil Oldu

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.03.2026 - 11:25

Show TV'nin sevilen dizisi Veliaht'ın kadrosuna sürpriz isim dahil oluyor. Serhat Teoman'ın Faroz karakterine hayat verdiği dizide Faroz'un avukatı da hikayeye ekleniyor. Sürpriz bir isim avukat Firuze karakterini canlandıracak.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Show TV'nin sevilen dizisi Veliaht'ın kadrosu genişlemeye devam ediyor.

Show TV'nin sevilen dizisi Veliaht'ın kadrosu genişlemeye devam ediyor.

Akın Akınözü ve Serra Arıtürk'ün başrollerde yer aldığı dizinin kadrosuna Serhat Teoman'ın dahil olacağı açıklanmıştı. Serhat Teoman, diziye merak edilen Faroz karakteriyle dahil olurken diziye tek başına gelmeyeceği ortaya çıktı.

Veliaht dizisine sürpriz bir isim daha dahil oldu.

Veliaht dizisine sürpriz bir isim daha dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre oyuncu Naz Özgülüş, Serhat Teoman'ın canlandırdığı Faroz karakterinin avukatı Firuze olarak diziye dahil olacak. Naz Özgülüş'ü son olarak Annem Ankara dizisinde izlemiştik.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın