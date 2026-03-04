onedio
Dua Etmek Yerine Manifest Yaptığını Açıklayan Seyirciye Nihat Hatipoğlu'dan Yanıt Gecikmedi

Dua Etmek Yerine Manifest Yaptığını Açıklayan Seyirciye Nihat Hatipoğlu'dan Yanıt Gecikmedi

Nihat Hatipoğlu
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.03.2026 - 09:52

Ramazan ayının vazgeçilmezi Nihat Hatipoğlu'nun sahur programında bir seyircinin sorduğu manifest sorusu gündem oldu. Dua etmek yerine manifest yaparak evrene seslendiğini belirten seyirci, manifestlemenin günahını sordu. Nihat Hatipoğlu'nun yanıtı ise kısa sürede gündeme oturdu.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Nihat Hatipoğlu yine sahur ve iftar programlarıyla ekranlara döndü.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Nihat Hatipoğlu yine sahur ve iftar programlarıyla ekranlara döndü.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da programda sorulan dikkat çekici sorular sosyal medyada gündem oluyor. Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği programda sorulan bazı sorular kısa sürede X platformunda tartışma yaratıyor.

Programın son bölümlerinden birinde söz alan Sıla isimli genç bir izleyici, Hatipoğlu’na “Manifestlemek günah mı?” sorusunu yöneltti. Bu soru stüdyoda kısa süreli bir şaşkınlık yarattı.

"Manifestlemek günah mı?" sorusuna Nihat Hatipoğlu ne yanıt verdi?

"Manifestlemek günah mı?" sorusuna Nihat Hatipoğlu ne yanıt verdi?

Nihat Hatipoğlu soruya yanıt olarak 'Mesela nasıl yapıyorsunuz onu? Neyle yapıyorsunuz?' diye sorarken genç seyirci, 'Hedef belirliyoruz ve buna inanıyoruz. Evrenden istiyoruz' yanıtını verdi. Ünlü ilahiyatçı Hatipoğlu, 'Evren dediğiniz nedir sizce? Enerjinin mantığı aklı var mı? Sorgulamıyorum seni öğrenmeye çalışıyorum. İsteyeceğiniz yer Allah'tır.' dedi.

Nihat Hatipoğlu konuşmasının devamında 'Bu tür şeylerden uzak durmakta fayda var. Mesela yoga yapıyorlar, meditasyon yapıyorlar. Ya namaz kıl en güzeli, en güzel manevi hareketlerle beraber orada sen o huzuru bulursun. Bunları bu yabancı unsurları niçin getiriyorsunuz? Getirmemek gerekiyor. Yoga gibi şeyler Uzak Doğu felsefesiyle geliyor' ifadelerini kullandı.

