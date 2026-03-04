Dua Etmek Yerine Manifest Yaptığını Açıklayan Seyirciye Nihat Hatipoğlu'dan Yanıt Gecikmedi

Her yıl olduğu gibi bu yıl da programda sorulan dikkat çekici sorular sosyal medyada gündem oluyor. Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği programda sorulan bazı sorular kısa sürede X platformunda tartışma yaratıyor.

Programın son bölümlerinden birinde söz alan Sıla isimli genç bir izleyici, Hatipoğlu’na “Manifestlemek günah mı?” sorusunu yöneltti. Bu soru stüdyoda kısa süreli bir şaşkınlık yarattı.