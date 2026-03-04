onedio
Büyü, Tetikçi İddiası: İbrahim Tatlıses'e Torunu Mert Tatlıses'ten Ağır Suçlamalar!

Büyü, Tetikçi İddiası: İbrahim Tatlıses'e Torunu Mert Tatlıses'ten Ağır Suçlamalar!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
04.03.2026 - 09:45

İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki uzun süredir devam eden gerilime bu kez torunu Mert Tatlıses de dahil oldu. Dedesi ve amcası İdo Tatlıses hakkında sert açıklamalarda bulunan Mert Tatlıses’in sözleri gündem yarattı. 'İbrahim Tatlıses, babama büyü yaptırdı. Ölüm büyüsü yaptırdı. Kendi oğluna tetikçi tuttu.' iddialarıyla şoke etti.

İbrahim Tatlıses ile büyük oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki tartışma uzun süredir magazin gündeminde yer alıyor.

İbrahim Tatlıses ile büyük oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki tartışma uzun süredir magazin gündeminde yer alıyor.

Baba ve oğul arasındaki gerilim, yıllar içinde yapılan karşılıklı açıklamalarla daha da büyüdü. İbrahim Tatlıses, daha önce yaptığı açıklamada oğlu Ahmet Tatlıses’e miras bırakmayacağını söylemiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

“Ahmet’e bir kuruş bırakırsam Allah beni toprak etsin. Sandalye bile bırakmayacağım. Layık değil çünkü.”

Bu sözlerin ardından Ahmet Tatlıses ise yaptığı açıklamada babasının sağlık durumuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullanmıştı:

Bu sözlerin ardından Ahmet Tatlıses ise yaptığı açıklamada babasının sağlık durumuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Evladın da babaya, babanın da evlada nefreti olamaz. İbrahim Bey’in rahatsızlıkları var. Bu rahatsızlıklar ona bunları söyletiyor. Demans başlangıcı olabilir. Unutkanlık durumları bunun göstergesi.”

Aile içindeki gerilime bu kez Ahmet Tatlıses’in oğlu Mert Tatlıses katıldı. Mert Tatlıses, hem dedesi İbrahim Tatlıses hem de amcası İdo Tatlıses hakkında sert ifadeler kullandı.

İdo Tatlıses hakkında konuşan Mert Tatlıses, şu sözleri söyledi:

İdo Tatlıses hakkında konuşan Mert Tatlıses, şu sözleri söyledi:

“Kendilerini acındırıyorlar. Senaryo hep aynı. İbrahim Tatlıses iki senede bir ‘dolandırıldım’ diyor. İki sene sonra da asistanı Tuğçe Hanım tarafından dolandırıldığını iddia edecek.”

Dedesi İbrahim Tatlıses’in sağlık durumunun iyi olmadığını iddia eden Mert Tatlıses, şu ifadeleri kullandı:

“Sağlık durumunu düşünenler, ilk vurulduğu gün evinde parti yapmazdı. İdo Bey ne söylediğimi çok iyi bilir.”

İbrahim Tatlıses, dairesini rızası dışında işgal ettiği iddiasıyla torunu Mert Tatlıses'e dava açmış ve davayı kazanmıştı.

İbrahim Tatlıses, dairesini rızası dışında işgal ettiği iddiasıyla torunu Mert Tatlıses’e dava açmış ve davayı kazanmıştı.

Ancak Mert Tatlıses, söz konusu evin kendisine düğün hediyesi olarak verildiğini öne sürdü:

“Evi bana hediye etti. Hatta ‘Tapusunu gelinimizin adına al’ dedi. Ben ‘Gerek yok’ dedim. Mal peşinde olsam başkaları gibi koşa koşa gider alırdım tapuyu. Babam kendisine dava açtığından bana da yaptırım uygulamaya çalıştı. Beni mahkemeye verdi, ben duruşmaya gitmedim bile.”

Mert Tatlıses ayrıca dedesinin yaşadığı maddi kayıpların arkasında kadınlar olduğunu iddia etti:

Mert Tatlıses ayrıca dedesinin yaşadığı maddi kayıpların arkasında kadınlar olduğunu iddia etti:

“İbrahim Bey kadınların üzerine ev, araba yapıyor. Sonra da ‘dolandırıldım’ diye ortaya çıkıyor.”

Mert Tatlıses, dedesinin babası Ahmet Tatlıses hakkında planlar yaptığını da öne sürerek oldukça ağır iddialarda bulundu:

“Babamı vurdurmak için tetikçi tuttuğunu biliyorum. Bunu kendisi de babama söyledi. Ses kayıtları var. Büyüler yaptırıldı, ölüm büyüsü yaptı kanlı gömleği önüme gelsin dedi. Bunların hepsinin kaydı var, isterse kamuoyuna sunarız.”

Açıklamalarının sonunda aileyi savunan bir ifadeye de yer veren Mert Tatlıses, şu sözleri ekledi:

“Buradan, baba ve ata nasıl korunur onu da göstermiş olalım. İbrahim Tatlıses kadın düşmanı, kadın vurdurtan biri değil. Asena Hanım’ın vurulma olayı çok başka, aile içinden birinin vurdurtmasıyla ilgili. Ama çekirdek ailemizle alakası yok.”

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
