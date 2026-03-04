Büyü, Tetikçi İddiası: İbrahim Tatlıses'e Torunu Mert Tatlıses'ten Ağır Suçlamalar!

Baba ve oğul arasındaki gerilim, yıllar içinde yapılan karşılıklı açıklamalarla daha da büyüdü. İbrahim Tatlıses, daha önce yaptığı açıklamada oğlu Ahmet Tatlıses’e miras bırakmayacağını söylemiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

“Ahmet’e bir kuruş bırakırsam Allah beni toprak etsin. Sandalye bile bırakmayacağım. Layık değil çünkü.”