Türkiye'ye Gelmeyi Aklından Geçirme! Doğduğundan Beri Gittiği Ülkeye Savaş Götüren Kadın Viral Oldu

Türkiye'ye Gelmeyi Aklından Geçirme! Doğduğundan Beri Gittiği Ülkeye Savaş Götüren Kadın Viral Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
04.03.2026 - 09:53

Dünya tarihinde savaşlar ne yazık ki, önemli bir yer tutuyor. Savaşlar sadece tarih kitaplarında kalmadı elbette. Günümüzde de dünyanın pek çok yerinde savaşlar devam ediyor. Son günlerde ise yine bir savaşa canlı tanıklık ediyoruz. Tüm dünya yine diken üstünde yaşadığı bir döneme girdi. 

Bu süreçte, gittiği her ülkeye savaş götüren bir kadın sosyal medyada viral oldu. Savaştan kaçarak gittiği her ülkede yeni bir savaşa tanıklık eden 'katrinabudaya'nın yaşadığı durumu kimileri 'talihsizlik' kimileri ise 'uğursuzluk' olarak değerlendirdi.

Türkiye'ye sokmayın!

Türkiye'ye sokmayın!

Gazze'de doğan adın, oradaki savaştan kaçıp Ukrayna'ya yerleşmiş. Bunun ardından 2022'de Rusya-Ukrayna savaşı başlamış. Savaş nedeniyle tekrar kaçarak Dubai'ye gitmiş fakat bildiğiniz gibi Dubai de şu an ateş altında. Genç kadının bir sonraki durağı ise merak konusu.

Buradan izleyebilirsiniz;

