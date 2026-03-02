Bir Kadın, 15 Yıl Önce Ölen Amy Winehouse'a Olan Ürkütücü Benzerliğiyle Viral Oldu!

Kısacık kariyerine rağmen müzik tarihine adını altın harflerle yazdırmayı başaran Winehouse, yalnızca sesiyle değil, kendine has tarzı ve asi ruhuyla da bir döneme damga vurdu, efsanelerden de biri haline geldi.

“Rehab”, “Back to Black”, “You Know I’m No Good”, “Valerie” gibi şarkılarla milyonların kalbine dokundu. 2008 Grammy Ödülleri’nde bir gecede 5 ödül kazanarak rekor kırdı. Ancak şöhretin gölgesinde verdiği bağımlılık mücadelesi, ne yazık ki trajik bir sonla noktalandı. 23 Temmuz 2011’de, Londra’daki evinde alkol zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiğinde henüz 27 yaşındaydı. Böylece müzik dünyasının “27’ler Kulübü”ne katıldı.

Aradan yıllar geçse de sesi, tarzı ve o benzersiz enerjisi hafızalardan silinmedi.