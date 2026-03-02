onedio
Bir Kadın, 15 Yıl Önce Ölen Amy Winehouse'a Olan Ürkütücü Benzerliğiyle Viral Oldu!

Lila Ceylan
02.03.2026 - 20:15

İngiltere'de çekildiği iddia edilen bir konser videosunda şarkıcının 11 yıl önce vefat eden Amy Winehouse'a ürkütücü benzerliği dikkat çekti. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Soul ve caz müziğin en özgün seslerinden biri olan Amy Winehouse, tam 15 yıl önce aramızdan ayrıldı

Kısacık kariyerine rağmen müzik tarihine adını altın harflerle yazdırmayı başaran Winehouse, yalnızca sesiyle değil, kendine has tarzı ve asi ruhuyla da bir döneme damga vurdu, efsanelerden de biri haline geldi. 

“Rehab”, “Back to Black”, “You Know I’m No Good”, “Valerie” gibi şarkılarla milyonların kalbine dokundu. 2008 Grammy Ödülleri’nde bir gecede 5 ödül kazanarak rekor kırdı. Ancak şöhretin gölgesinde verdiği bağımlılık mücadelesi, ne yazık ki trajik bir sonla noktalandı. 23 Temmuz 2011’de, Londra’daki evinde alkol zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiğinde henüz 27 yaşındaydı. Böylece müzik dünyasının “27’ler Kulübü”ne katıldı. 

Aradan yıllar geçse de sesi, tarzı ve o benzersiz enerjisi hafızalardan silinmedi.

Geçtiğimiz saatlerde sosyal medyada öyle bir video yayıldı ki, izleyen herkes birkaç saniyeliğine donup kaldı.

İngiltere’de çekildiği belirtilen bir konser videosunda sahneye çıkan kadın, hem görünüşü hem saç stili hem de sesiyle Amy Winehouse’a ürkütücü derecede benziyordu. Siyah eyeliner’ı, kabarık topuz saçı, retro tarzı ve o çatallı, derin vokali derken gerçekten de ilk bakışta “Bu Amy!” dedirten türdendi. 

Video kısa sürede viral oldu. X, TikTok ve Instagram’da binlerce kişi görüntüleri paylaşarak “Tüylerim diken diken oldu”, “Resmen geri dönmüş gibi” yorumları yaptı. Yapay zekaya sorulan ve görüntünün gerçek olup olmadığı araştırılan video için “Gerçek, AI değil” yanıtı verildi ve işin aslı kısa sürede ortaya çıktı.

Videodaki ismin, sahne adı Fable olan İngiliz şarkıcı Holly Cosgrove olduğu doğrulandı.

Holly Cosgrove, sahnede Fable ismiyle performans sergiliyor ve Amy Winehouse’a olan çarpıcı benzerliğiyle son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Sadece fiziksel olarak değil; ses tonu, mimikleri ve sahne enerjisi de Winehouse’u hatırlatıyor.

Üstelik bunu da avantaja çevirmiş durumda; kendisi bir süredir 'Absolute Amy' isimli bir konser serisi düzenliyor. Absolute Amy, Winehouse’un müzikal mirasını sahnede yaşatan özel bir tribute deneyimi olarak tanımlanıyor. Holly Cosgrove, sadece görünüşünü değil, aynı zamanda Amy’nin vokal tarzını ve sahne enerjisini de yansıtmaya çalıştığından 'Absolute Amy' İngiltere’deki “en gerçekçi tribute performanslarından biri” olarak değerlendiriliyor.

Kimi izleyenler nostaljiyle duygulanırken, kimileri bu benzerliği “fazla ürkütücü” buldu. Buyurun, neler denmiş beraber görelim!

