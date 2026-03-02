Bir Kadın, 15 Yıl Önce Ölen Amy Winehouse'a Olan Ürkütücü Benzerliğiyle Viral Oldu!
Soul ve caz müziğin en özgün seslerinden biri olan Amy Winehouse, tam 15 yıl önce aramızdan ayrıldı
Geçtiğimiz saatlerde sosyal medyada öyle bir video yayıldı ki, izleyen herkes birkaç saniyeliğine donup kaldı.
Videodaki ismin, sahne adı Fable olan İngiliz şarkıcı Holly Cosgrove olduğu doğrulandı.
Kimi izleyenler nostaljiyle duygulanırken, kimileri bu benzerliği “fazla ürkütücü” buldu. Buyurun, neler denmiş beraber görelim!
