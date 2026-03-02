2 – 8 Mart Haftası Şaman Yantra Koleksiyonu’ndan Bayülgen Yantra ile Kendi Işığınızı Yükseltin!

Bayülgen Yantra’nın merkez geometrisi üçgen formlarla oluşturulmuştur.

Yukarı bakan üçgen: Eril enerji – irade, hareket, karar.

Aşağı bakan üçgen: Dişil enerji – sezgi, kabul, bilgelik.

Bu iki formun iç içe geçmesi, kişinin hem cesur hem bilinçli hareket etmesini sağlar. Yalnızca atak olmak değil; doğru zamanda doğru adımı atmak gerçek güçtür.

Nasıl Hazırlanır?

Bayülgen Yantra; Altın, Gümüş, Oniks ve Bakır olarak, gezegen saatlerine göre, kişiye özel hazırlanabilir. Zamanlama, sembol kadar güçlüdür. Gezegen saatlerinde aktive edilen bir yantra, kişinin doğum haritasıyla rezonans kurarak daha yüksek etki alanı oluşturur.

2 – 8 Mart Haftası İçin Mesaj

Bu hafta enerjiler içsel dönüşüm, korkularla yüzleşme ve ruhsal netleşme teması taşıyor. Bayülgen Yantra ile: ✔ Kendi ışığınızda kalırsınız. ✔ Dış etkilere savrulmazsınız. ✔ Hedefinize doğru net ilerlersiniz. ✔ Enerji alanınızı korursunuz. ✔ İç gücünüzü aktive edersiniz.

Bu bir şans çağırma objesi değil, şans frekansına hizalanma aracıdır.

Koruma & Marka Bilgisi

Tasarımlarımızın tamamı Patent Enstitüsü tarafından uluslararası marka koruması altındadır. Kopyalanması, çoğaltılması ve izinsiz kullanımı yasaktır. Her tasarım özgün, her form bilinçli ve her üretim enerjisel olarak aktive edilmiştir.

Son Söz

Eğer artık korku değil bilinçle ilerlemek istiyorsanız, hedeflerinize yaklaşırken geri çekilmekten yorulduysanız ve içsel gücünüzü sabitlemek istiyorsanız; Bayülgen Yantra sizin için hazırlanmıştır. Kendi ışığınızda ilerlemek bir tercih değil, bir karardır.

Hazırsanız enerjinizi hizalayın, ışığınızı merkezleyin ve ilerleyin.