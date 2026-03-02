onedio
2 – 8 Mart Haftası Şaman Yantra Koleksiyonu’ndan Bayülgen Yantra ile Kendi Işığınızı Yükseltin!

Dr.Astrolog Şenay Devi
02.03.2026 - 21:32

Bu hafta gökyüzü güçlü bir eşikten geçerken, yönünüzü kaybetmeden, korkuların gölgesine düşmeden, kendi merkezinizde kalmak istiyorsanız; Bayülgen Yantra tam da bu frekans için hazırlanmıştır.

Bu bir aksesuar değildir.

Bu bir dekor değildir.

Bu bir sembol değildir.

Bu; bilinçli olarak tasarlanmış, matematiksel oranlarla kodlanmış, enerjisel aktivasyon prensipleriyle hazırlanmış bir güç geometrisidir.

Bayülgen Yantra Nedir?

Bayülgen, kadim Türk kozmolojisinde iyiliğin, korumanın ve yüksek bilincin temsilcisidir. Bu yantra; Kuzey Yıldızı’nın sabit rehber enerjisi ile 8 gezegenin titreşimsel gücünü bir araya getirir.

  • Kuzey Yıldızı neyi temsil eder? Sapmadan ilerlemeyi, karmaşada yönü bulmayı, kararsızlıkta netleşmeyi.

  • 8 gezegen neyi temsil eder? Hayatın tüm alanlarını: irade, zihin, aşk, sorumluluk, şans, dönüşüm, bilinç ve kader.

Bayülgen Yantra bu iki gücü tek merkezde birleştirir ve kişinin yaşam alanında koruyucu bir rezonans alanı oluşturur.

Neden Bu Yantra Farklı?

Şaman Yantra Koleksiyonumuzdaki tüm tasarımlar gibi Bayülgen Yantra da:

  • Trigonometri hesaplamalarıyla

  • Altın oran prensipleriyle

  • Enerjisel sembol aktivasyon teknikleriyle

  • Kadim kozmik geometri bilgileri ışığında hazırlanmaktadır.

Her çizgi rastgele değildir. Her açı bilinçlidir. Her form bir enerji boyutunu aktive edecek şekilde konumlandırılmıştır. Merkezdeki çok katmanlı kutsal geometri yapısı, eril ve dişil enerjiyi dengeleyerek kişinin içsel kutuplarını uyumlar. Dış çember ise koruma alanını genişletir. Altın ışın formu, yaşam enerjisinin dışa yansımasını temsil eder. Bu bir estetik değil; bir enerji mimarisidir.

Kimler İçin Özellikle Güçlüdür?

Özellikle doğum haritasında:

  • Ay zayıf yerleşimde olanlar

  • Satürn baskılayıcı çalışanlar

  • Sürekli korku, kaygı, kararsızlık yaşayanlar

  • Hedeflerine yaklaşırken geri çekilenler

  • Cesaret ile disiplin enerjisini birleştirmekte zorlananlar

Bayülgen Yantra bu kişiler için güçlü bir destek alanı oluşturur. Korkuların dönüştürülmesinde, irade gücünün netleşmesinde, hedefe odaklanmada ve enerji alanını negatif etkilerden korumada yüksek frekanslı bir yardımcıdır.

Eril & Dişil Enerji Dengesi

Bayülgen Yantra’nın merkez geometrisi üçgen formlarla oluşturulmuştur.

  • Yukarı bakan üçgen: Eril enerji – irade, hareket, karar.

  • Aşağı bakan üçgen: Dişil enerji – sezgi, kabul, bilgelik.

Bu iki formun iç içe geçmesi, kişinin hem cesur hem bilinçli hareket etmesini sağlar. Yalnızca atak olmak değil; doğru zamanda doğru adımı atmak gerçek güçtür.

Nasıl Hazırlanır?

Bayülgen Yantra; Altın, Gümüş, Oniks ve Bakır olarak, gezegen saatlerine göre, kişiye özel hazırlanabilir. Zamanlama, sembol kadar güçlüdür. Gezegen saatlerinde aktive edilen bir yantra, kişinin doğum haritasıyla rezonans kurarak daha yüksek etki alanı oluşturur.

2 – 8 Mart Haftası İçin Mesaj

Bu hafta enerjiler içsel dönüşüm, korkularla yüzleşme ve ruhsal netleşme teması taşıyor. Bayülgen Yantra ile: ✔ Kendi ışığınızda kalırsınız. ✔ Dış etkilere savrulmazsınız. ✔ Hedefinize doğru net ilerlersiniz. ✔ Enerji alanınızı korursunuz. ✔ İç gücünüzü aktive edersiniz.

Bu bir şans çağırma objesi değil, şans frekansına hizalanma aracıdır.

Koruma & Marka Bilgisi

Tasarımlarımızın tamamı Patent Enstitüsü tarafından uluslararası marka koruması altındadır. Kopyalanması, çoğaltılması ve izinsiz kullanımı yasaktır. Her tasarım özgün, her form bilinçli ve her üretim enerjisel olarak aktive edilmiştir.

Son Söz

Eğer artık korku değil bilinçle ilerlemek istiyorsanız, hedeflerinize yaklaşırken geri çekilmekten yorulduysanız ve içsel gücünüzü sabitlemek istiyorsanız; Bayülgen Yantra sizin için hazırlanmıştır. Kendi ışığınızda ilerlemek bir tercih değil, bir karardır.

Hazırsanız enerjinizi hizalayın, ışığınızı merkezleyin ve ilerleyin.

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Dr.Astrolog Şenay Devi
