Sevgili Akrep, bugün iş hayatında tüm dikkatini karmaşık teorilere ve derin araştırmalara vermek yerine, yüzeydeki net bilgilere odaklanman gerektiği bir gün olacak. Yani, bugün için her zamanki gibi zihnini yoran detaylara boğulman yerine, önünde duran basit talimatları uygulamak işlerini hızla tamamlamanı sağlayacak. Sadece senden isteneni en yalın haliyle yapman, bugün için en doğru strateji olacak.

Bir yandan da ciddiyeti bir kenara bırakıp biraz gülümsemek, iş yerindeki gerginliği azaltacak ve hava değiştirecek. Bugün başarıyı, çok çalışarak değil, enerjini dengeli kullanarak yakalayacaksın. Ortama adapte ol, büyük hedefler ve kurallar yerine; çoğu iş arkadaşın gibi düzenin bir parçası olmayı dene!

Peki ya aşk? Bugün partnerinle bir film izlemenin veya sessizce yan yana oturmanın huzurunu yaşayacaksın. Birbirinize anlatacak büyük hikayeleriniz olmasa da aynı çatı altında olmanın verdiği o güven duygusu sana yetecek. Bugün aşk, kelimelerin bittiği yerdeki huzura dönüşecek! Yani, bugün aşkı yaşamanın en güzel yolu, sessizce birlikte vakit geçirmek ve onun varlığını sahiden hissetmek olacak. Sahi, onunla baş başayken huzur buluyor musun? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…