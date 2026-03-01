Sevgili Yay, 3 Mart'taki Ay tutulmasına hazır mısın? Zira bu hafta tutulma ile Venüs'ün Koç burcuna geçişi, kariyerinde yaratıcılığın ön plana çıkmasını sağlıyor. Hedeflerine ulaşma konusunda bu hafta enerjini en doğru şekilde yönlendirmen ve fırsatları tepmek yerine değerlendirmen gerekiyor. Başarma arzun kadar, canlı ve dinamik zihnin de yaratıcı fikirlerle sana yol gösteriyor.

Fakat dikkatli olman da gerekiyor! Tutulma enerjisi altında Merkür retrosunun kariyer evindeki etkisi, bazen yanlış kararların telafisi zor sonuçlar doğurabilir. Bu hafta aşırı öz güvenli davranıp detayları göz ardı edersen, hemen hemen elde ettiğin bir başarıyı son anda kaçırma riskin var. Stratejik düşünmek ve her şeyi iki kez kontrol etmek, bu olası başarısızlık ihtimalinden sana koruma sağlayacaktır. Yani, gözünü dört aç!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise tutulmanın etkisiyle Venüs ve Neptün’ün romantik etkileşimi, kalbinde büyük bir özgürlük arzusuyla birleşiyor. Eğer bekarsan, hayatına aniden giren biri seni hem heyecanlandırabilir hem de derin bir aşka sürükleyebilir. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle birlikte yeni maceralara atılmak için harika bir zaman. Ancak anlık bir hevesin peşinden gitmek yerine, kalıcı olana sıkı sıkıya sarılmayı da bir düşün deriz! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...