Burçin Terzioğlu, Ezel Dizisinin Setinde Kendisine Takılan Lakabı İlk Kez Açıkladı!

Burçin Terzioğlu, Ezel Dizisinin Setinde Kendisine Takılan Lakabı İlk Kez Açıkladı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
01.03.2026 - 18:25

İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk olan Burçin Terzioğlu, yıllar sonra Ezel'le ilgili ilginç bir itirafta bulundu. Kendisine takılan lakabı ilk kez açıkladı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Bir döneme damgasını vuran, kadrosu şahane, hikayesi olağanüstü Ezel dizisini hatırlamayan yoktur.

2009-2011 yılları arasında ATV ekranlarında yayınlanan ve toplam 71 bölüm süren dizi, ihanet, intikam ve dostluk temalarıyla izleyiciyi ekran başına kilitlemişti.

Dayı”, “Ramiz Karaeski”, “Kerpeten Ali” gibi karakterler adeta televizyon tarihine kazındı desek abartmış olmayız.

Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Tuncel Kurtiz, Haluk Bilginer, Barış Falay, Berrak Tüzünataç, Yiğit Özşener ve Sarp Akkaya gibi usta isimleri buluşturan yapım, unutulmaz replikleri ve karakterleriyle hala hafızalardaki yerini koruyor! Hala da sar baştan izlenmeye devam ediliyor.

Dizinin efsanesi Tuncel Kurtiz'in hayat verdiği Dayı'nın bir de kızı vardı biliyorsunuz, Burçin Terzioğlu'nun hayat verdiği Azad!

Önce Dayı’nın kıymetli kızı, ardından Kerpeten Ali’nin eşi olarak izlediğimiz Terzioğlu, bu performansıyla da her zamanki gibi izleyiciyi kendine hayran bırakmıştı. 

Duygusal sahneleri, güçlü duruşu ve sert dünyanın içindeki kırılgan tarafıyla karakterine derinlik katan oyuncu, dizinin en unutulmaz kadın karakterlerinden birine hayat verdi. O dönem ekran başındaki izleyici, onun her sahnesini ayrı bir heyecanla takip ediyordu.

Geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Burçin Terzioğlu, yıllar sonra Ezel'le ilgili ilginç bir itirafta bulundu.

Ünlü oyuncu, Ezel setinde kendisine takılan lakabı ilk kez açıkladı. Terzioğlu, o dönemi şu sözlerle anlattı: “Bir karavan düşün. 

İçinde Tuncel Kurtiz, Haluk Bilginer, Kenan İmirzalıoğlu, Barış Falay, Yiğit Özşener ve Sarp Akkaya var. O kadar erkeğin içinde bana ‘Burhan’ derlerdi.” Usta isimlerle aynı karavanı paylaştığı o yoğun set ortamında, erkek egemen kadronun içinde esprili bir lakapla anıldığını söyleyen Terzioğlu’nun bu itirafı, dizinin kamera arkası dinamiklerine dair tatlı bir nostalji rüzgarı estirdi.

Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?

Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Yorum Yazın