Burçin Terzioğlu, Ezel Dizisinin Setinde Kendisine Takılan Lakabı İlk Kez Açıkladı!
İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk olan Burçin Terzioğlu, yıllar sonra Ezel'le ilgili ilginç bir itirafta bulundu. Kendisine takılan lakabı ilk kez açıkladı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Bir döneme damgasını vuran, kadrosu şahane, hikayesi olağanüstü Ezel dizisini hatırlamayan yoktur.
Dizinin efsanesi Tuncel Kurtiz'in hayat verdiği Dayı'nın bir de kızı vardı biliyorsunuz, Burçin Terzioğlu'nun hayat verdiği Azad!
Geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Burçin Terzioğlu, yıllar sonra Ezel'le ilgili ilginç bir itirafta bulundu.
