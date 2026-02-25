onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Cemile'si Ayça Bingöl'ün 10 Yaşına Giren İkizlerinin Son Hali!

Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Cemile'si Ayça Bingöl'ün 10 Yaşına Giren İkizlerinin Son Hali!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
25.02.2026 - 23:48

Öyle Bir Geçer Zaman ki’nin unutulmaz Cemile’si Ayça Bingöl’ün gözlerden uzak büyüttüğü ikizleri 10 yaşına girdi! Mütevazı doğum günü kutlamasında annelerine olan benzerlikleri dikkat çekti. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk televizyon tarihine damga vuran yapımlardan biri olan Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin güçlü ve fedakar Cemile’si olarak hafızalarımıza kazınan Ayça Bingöl’ü tanımayan yoktur

Türk televizyon tarihine damga vuran yapımlardan biri olan Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin güçlü ve fedakar Cemile’si olarak hafızalarımıza kazınan Ayça Bingöl’ü tanımayan yoktur

2010 yılında başlayan diziyle milyonların kalbine dokunan Bingöl, performansıyla yalnızca ekran başındakileri değil, eleştirmenleri de kendine hayran bırakmıştı. 

Sonrasında Benim Adım Melek, Yeditepe İstanbul ve pek çok başarılı projede yer alarak kariyerini istikrarlı bir şekilde sürdürdü. 

Asil duruşu, doğal güzelliği ve zarafetiyle gönülleri fetheden Ayça Bingöl, yıllardır ekranların en saygın kadın oyuncularından biri.

Başarılı oyuncuyu son olarak Kirli Sepeti dizisinde izledik.

Başarılı oyuncuyu son olarak Kirli Sepeti dizisinde izledik.

Dizide hayat verdiği anaç ve güçlü karakter, kısa sürede izleyiciden tam not almıştı. 

Özel hayatında da mutlu bir tablo çizen Bingöl, 2001 yılında prodüktör Ali Gökmen Altuğ ile evlenmişti. 

Çiftin 2015 yılında ise ikiz kızları Leyla ve Aylin'i kucaklarına almışlardı. dünyaya gelmişti. Magazin dünyasından uzak büyütülen minikler, yıllardır kameralardan mümkün olduğunca uzak tutuluyordu.

Ve o nadir anlardan biri geldi... Ayça Bingöl’ün ikiz kızları 10 yaşına girdi!

Ve o nadir anlardan biri geldi... Ayça Bingöl’ün ikiz kızları 10 yaşına girdi!

Evde oldukça mütevazı ve samimi bir ortamda kutlanan doğum günü kareleri kısa sürede dikkat çekti. 

Siyah-beyaz paylaşılan fotoğraflarda kocaman olmuş kızların güzelliği ve annelerine olan benzerlikleri gözlerden kaçmadı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın