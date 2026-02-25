Yıllara Meydan Okuyan Nebahat Çehre'nin Gençlik Fotoğrafı Nefes Kesti!
81 yaşındaki usta oyuncu Nebahat Çehre’nin gençlik yıllarına ait bir kare sosyal medyayı salladı! Cüneyt Arkın’la rol aldığı Kırık Hayatlar filminden paylaşılan fotoğraf, “Zaman ona hiç uğramamış!” dedirtti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Zarafetin, asaletin ve star ışığının vücut bulmuş hali Nebahat Çehre'yi tanıtmaya gerek yok herhalde!
Üstelik biliyorsunuz ki; 81 yaşında ama hala moda ikonlarına taş çıkartıyor.
Bu sefer gündemimizde olmasının sebebi ise tozlu raflar arasından çıkan o kare!
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
