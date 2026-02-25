onedio
Yıllara Meydan Okuyan Nebahat Çehre'nin Gençlik Fotoğrafı Nefes Kesti!

Yıllara Meydan Okuyan Nebahat Çehre'nin Gençlik Fotoğrafı Nefes Kesti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
25.02.2026 - 20:41

81 yaşındaki usta oyuncu Nebahat Çehre’nin gençlik yıllarına ait bir kare sosyal medyayı salladı! Cüneyt Arkın’la rol aldığı Kırık Hayatlar filminden paylaşılan fotoğraf, “Zaman ona hiç uğramamış!” dedirtti.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Zarafetin, asaletin ve star ışığının vücut bulmuş hali Nebahat Çehre'yi tanıtmaya gerek yok herhalde!

Zarafetin, asaletin ve star ışığının vücut bulmuş hali Nebahat Çehre'yi tanıtmaya gerek yok herhalde!

Nebahat Çehre denince akan sular duruyor desek abartmış olmayız. Yeşilçam’dan televizyon ekranlarına uzanan kariyeri boyunca hem oyunculuğuyla hem de dillere destan güzelliğiyle adından söz ettiren usta isim, Türk sinema ve dizi tarihinin en özel figürlerinden biri.

Hepimiz için herkesten ve her şeyden önce elbette ki Aşk-ı Memnu’nun Firdevs Hanım’ı… Ve büyük ihtimalle hep de öyle kalacak! Ama kariyerine baktığımızda “Yaban Gülü”nden “Hazal”a, “Kara Para Aşk”tan sayısız sinema filmine kadar başarılarla dolu uzun bir yolculuk görüyoruz. Sadece bir dönemin değil, her dönemin kadını olmayı başarmış bir ikon kendisi.

Üstelik biliyorsunuz ki; 81 yaşında ama hala moda ikonlarına taş çıkartıyor.

Üstelik biliyorsunuz ki; 81 yaşında ama hala moda ikonlarına taş çıkartıyor.

Nebahat Çehre, bugün 81 yaşında olmasına rağmen ne zaman görüntülense modern tarzı, fit görünümü ve yıllara meydan okuyan güzelliğiyle gündem olmayı başarıyor. Asaleti, duruşu ve o değişmeyen bakışları… Sanki zaman ona farklı işliyor!

Üstelik yalnızca “güzel yaş almakla” kalmıyor; modayı da kökünden yakalıyor. Katıldığı davetlerde, özel gecelerde ve günlük kombinlerinde bile zamansız bir şıklık sergileyen Çehre, genç kuşaklara adeta stil dersi veriyor.

Bu sefer gündemimizde olmasının sebebi ise tozlu raflar arasından çıkan o kare!

Bu sefer gündemimizde olmasının sebebi ise tozlu raflar arasından çıkan o kare!

Geçtiğimiz saatlerde Nebahat Çehre'nin Cüneyt Arkın ile birlikte rol aldığı Kırık Hayatlar filminden bir kare sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

Genç Nebahat Çehre’yi görenlerin adeta ağzı açık kaldı! Şimdiki zarif ve oturmuş güzelliğine alışık olanlar için o dönemin genç ve daha farklı yüz hatlarına sahip hali ilk bakışta “Bu gençliği mi?” dedirtti.

Değişmeyen tek şey ise müthiş aurasıydı. Gençliğinde de bakışlarıyla sahneyi dolduran, kamerayı kendine çeken o enerji fazlasıyla hissediliyor. Yıllar geçmiş olabilir ama Nebahat Çehre’nin büyüsü, dün de bugün de aynı etkiyi bırakıyor...

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
