Yıllara Meydan Okuyan Nebahat Çehre'nin Gençlik Fotoğrafı Nefes Kesti!

Nebahat Çehre denince akan sular duruyor desek abartmış olmayız. Yeşilçam’dan televizyon ekranlarına uzanan kariyeri boyunca hem oyunculuğuyla hem de dillere destan güzelliğiyle adından söz ettiren usta isim, Türk sinema ve dizi tarihinin en özel figürlerinden biri.

Hepimiz için herkesten ve her şeyden önce elbette ki Aşk-ı Memnu’nun Firdevs Hanım’ı… Ve büyük ihtimalle hep de öyle kalacak! Ama kariyerine baktığımızda “Yaban Gülü”nden “Hazal”a, “Kara Para Aşk”tan sayısız sinema filmine kadar başarılarla dolu uzun bir yolculuk görüyoruz. Sadece bir dönemin değil, her dönemin kadını olmayı başarmış bir ikon kendisi.