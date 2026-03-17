İran Şahı’ndan Mustafa Kemal’e Kadar Pek Çok Talibi Olan Osmanlı Prensesi: Sabiha Sultan

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.03.2026 - 17:13

Osmanlı sarayında doğup Cumhuriyet dönemine uzanan çalkantılı hayatıyla dikkat çeken isimlerden biri de Sabiha Sultan’dı. Son padişah Vahdettin’in kızı olan Sabiha Sultan, yalnızca hanedanın değil dönemin en çok konuşulan kadınlarından sayılıyordu. Güzelliğiyle dillere düşen sultanın adı yıllar boyunca pek çok evlilik ihtimaliyle anıldı.

İran Şahı’ndan Mustafa Kemal’e kadar uzanan söylentiler, onu daha da merak edilen hale getirdi.

Sabiha Sultan, sarayda dünyaya geldiği günden itibaren imparatorluğun en çalkantılı dönemlerinden geçen hanedanın parçasıydı.

2 Nisan 1894 tarihinde doğan Rukiye Sabiha Sultan, Vahdettin ile Emine Nazikeda Kadınefendi’nin kızıydı. Resmi kayıtlarda sarayda doğduğu yazılsa da, Adapazarı Beynevit’te dünyaya geldiğine dair anlatılar da yıllarca konuşuldu. Henüz küçücük yaşlardayken Osmanlı zaten büyük kayıplar, ekonomik sıkıntılar ve siyasi çalkantılar içindeydi. Üstelik Sabiha Sultan daha üç aylıkken 1894 depremi yaşandı ve İstanbul dahil geniş hat boyunca ağır yıkım görüldü.

Saray çevresinde büyüyen Sabiha Sultan, öte yandan annesiyle sık sık Adapazarı tarafına giderek daha sade hayatı da tanıdı. İstanbul’da ise ablası Ulviye Sultan ile birlikte piyano dersleri aldı, 

Batılı prensesler gibi yetiştirildi. Yahya Kemal’in de dikkat çektiği zarafeti, güzelliği ve tavrıyla kısa sürede çevresinde fark edilen isim haline geldi. Babası Vahdettin için de hayli özel yerde duruyordu; en küçük kızıydı ve sırdaşı olarak anılıyordu.

Asıl dikkat çeken taraf ise Sabiha Sultan’ın gönül hayatı değil, etrafında dönen damat trafiğiydi desek yeridir.

Saray çevresinde onunla evlenmek isteyen isim sayısı oldukça fazlaydı. Müşir Ahmet Paşa’nın yeğeni Mehmet Ali Bey, Mahmud Kemal Paşa, Fuad Bey, Saffet Bey ve daha pek çok isim Sabiha Sultan’la anıldı. 

Kimi kaynaklarda Rauf Orbay’ın adı da ilk talipliler arasında geçiyordu. Hatta anlatılana göre Sabiha Sultan’ın gönlünde yer eden isimlerden biri de Rauf Bey’di. Fakat saray hayatı ve hükümdar damatlığı fikri, Rauf Bey’in yanaşmadığı mesele olarak kaldı.

Talipler yalnızca Osmanlı içinden çıkmıyordu. İran Şahı Ahmed Kaçar da Sabiha Sultan için devreye girmiş, İstanbul’daki büyükelçisi üzerinden nabız yoklamıştı. Fakat Vahdettin, kızını Şii hükümdara vermeye sıcak bakmadı ve teklif geri çevrildi. Yani Sabiha Sultan’ın adı hem içeriden hem dışarıdan güçlü isimlerle anıldı ama uzun süre hiçbir evlilik gerçekleşmedi. Onu daha da dikkat çekici hale getiren taraf da tam olarak buydu.

En çok konuşulan meselelerden biri de hiç şüphesiz Mustafa Kemal Paşa ile Sabiha Sultan arasında gerçekten evlilik ihtimali olup olmadığı.

Konu yıllar boyunca farklı anlatımlarla aktarıldı. Kimi kaynaklara göre Mustafa Kemal Paşa, Sabiha Sultan’a talip olmuştu. Kimi anlatılarda ise tam tersi vardı ve Vahdettin, kızını Mustafa Kemal ile evlendirmek istiyordu. Hatta Mustafa Kemal’in Karlsbad yolculuğu öncesinde çevresine böyle mesaj gönderildiği, Talat Paşa, Enver Paşa ve Fethi Okyar’ın da evliliği desteklediği söyleniyordu. Ardından Mustafa Kemal’in yakın çevresiyle yaptığı konuşmalar, meseleyi daha da büyüten detaylar arasında yer aldı.

Yıllar sonra eski başbakan Suat Hayri Ürgüplü’nün Sabiha Sultan’a yönelttiği soruya verilen yanıt ise konunun en çok aktarılan kısmı oldu. Sabiha Sultan, Mustafa Kemal’in kendisini istediğini fakat kendisinin yanaşmadığını söylemişti. Gerekçe olarak da tanınmış kumandanla aile hayatı kuramayacağı düşüncesini göstermişti. 

Başka anlatılarda ise Mustafa Kemal’in teklifi kabul etmediği söylenir. Kısacası ortada yıllardır kapanmayan tarihi tartışma vardı ama kesin olan nokta, Sabiha Sultan’ın adının dönemin en güçlü figürlerinden biriyle anılmış olmasıydı.

Sabiha Sultan’ın yolu sonunda çocukluk aşkı sayılabilecek isimlerden değil, kuzeni Ömer Faruk Efendi’den geçti ama hayatı burada da huzurlu akmadı.

Ömer Faruk Efendi, Avrupa’da yakışıklılığı ve çapkınlığıyla tanınan şehzadeler arasındaydı. Sabiha Sultan, onunla evlenmeden önce hakkında dolaşan söylentiler yüzünden geri durdu. Fakat zaman içinde görüşmeler başladı ve ikili yakınlaştı. Sonunda evlendiler. 

Düğünleri uzun süre konuşuldu, saray çevresinde dikkat çekici eşleşme olarak görüldü. Sabiha Sultan, yıllar boyunca dillere düşen güzelliğini bu kez Osmanlı hanedanının en tanınan erkeklerinden biriyle yaptığı evlilikle yeniden gündeme taşıdı.

Ne var ki hayatının devamı masal gibi ilerlemedi. Hanedanın sürgün edilmesiyle birlikte ülke dışında yaşamak zorunda kaldı. Evliliği de yıllar sonra boşanmayla sona erdi. 1948’de Ömer Faruk Efendi’den ayrılan Sabiha Sultan, ardından İstanbul’a döndü ve yeniden evlenmedi. 

1971 yılında hayatını kaybettiğinde arkasında cumhuriyete uzanan kırılgan geçişin simgelerinden sayılan hayat bırakmıştı. O nedenle Sabiha Sultan bugün yalnızca güzelliğiyle değil, talihsizliğiyle de hatırlanıyor.

İlginizi çekebilir:

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
