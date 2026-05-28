article/comments
article/share
Haberler
Test
İlişki Testleri
, Kişilik Testleri
İnsan İlişkilerindeki “Kırmızı Çizgin” Aslında Hangi Korkundan Kaynaklanıyor?

İnsan İlişkilerindeki “Kırmızı Çizgin” Aslında Hangi Korkundan Kaynaklanıyor?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
28.05.2026 - 16:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Hepimizin ilişkilerde “asla kabul etmem” dediği bazı kırmızı çizgileri vardır. Kimi ilgisizliğe tahammül edemez, kimi yalanı affetmez, kimi de fazla yakınlıktan bile rahatsız olabilir. Peki hiç düşündün mü; seni bu kadar tetikleyen şey gerçekten o davranış mı, yoksa altında yatan daha derin bir korku mu? Belki terk edilmekten, belki değersiz görülmekten, belki kontrolü kaybetmekten ya da hayal kırıklığı yaşamaktan kaçıyorsun… Bu test biraz yüzleştiren, biraz düşündüren ama bolca “Aa bu ben!” dedirten türden olacak.

Hazırsan başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Cinsiyetini seçerek başla!

2. Şimdi de yaşını seç!

3. Partnerin ya da çok yakın bir arkadaşın sana birkaç saat boyunca dönmüyor. İlk aklına gelen ne olur?

4. Bir ilişkide seni en çok ne yorar?

5. Sana göre affedilmesi en zor şey hangisi?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Yeni tanıştığın biri seni çok sevdiğini söylese ne hissedersin?

7. Bir tartışmada genelde nasıl davranırsın?

8. İlişkilerde seni en çok ne tetikler?

9. Birinin seni eleştirmesi seni nasıl etkiler?

10. Sana göre sağlıklı ilişki ne demek?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kırmızı Çizginin Altında Terk Edilme Korkusu Var

Senin ilişkilerdeki hassas noktan büyük ihtimalle bağ kurduğun insanı kaybetme korkusu. Bu yüzden ilgisizlik, aniden değişen tavırlar ya da mesafe seni diğer insanlardan daha fazla etkiliyor olabilir. Kırmızı çizgilerin aslında “beni bırakma” ihtiyacının bir savunma mekanizmasına dönüşmüş hâli gibi çalışıyor. Bu korku seni bazen fazla anlayışlı ya da fazla fedakâr biri hâline getirebilir. İnsanları kaybetmemek için bazı şeyleri alttan alabilir, hatta bazen kendi ihtiyaçlarını geri plana atabilirsin. Ama bir noktada biriken kırgınlıklar da seni çok yorabilir. Çünkü senin için mesele sadece tartışma değil, “Acaba bu ilişki bitiyor mu?” kaygısıdır. Şunu fark etmek önemli: Birini sevmek ve ona bağlanmak güzel ama kendi güven duygunu tamamen başka birinin davranışına bağlamak seni kırılganlaştırabilir. Gerçek güven, birinin gitmeyeceğinden emin olmak değil; gitse bile kendi değerini kaybetmeyeceğini bilmekten geçer.

Kırmızı Çizginin Altında Hayal Kırıklığı ve Güven Kaybı Korkusu Var

Sen kolay kolay herkese açılan biri değilsin. İnsanlara şans veriyorsun ama içten içe “Ya sonunda yine üzülürsem?” diye bir ses hep çalışıyor olabilir. Bu yüzden dürüstlük, tutarlılık ve güven senin için sadece beklenti değil, olmazsa olmaz. Yalan, tutarsızlık ya da verilen sözlerin tutulmaması seni fazlasıyla yaralayabilir. Çünkü seni kızdıran şey yalnızca olayın kendisi değil; o kişi hakkında kurduğun güven duygusunun çatlamasıdır. Bu yüzden bazen bir hata bile senin gözünde büyük bir kırılmaya dönüşebilir. Aslında senin kırmızı çizgilerin kalbini koruma yöntemi. Ama bazen herkesin seni hayal kırıklığına uğratacağı düşüncesi, güzel ihtimalleri de kaçırmana neden olabilir. İnsanları tamamen kusursuz görmek yerine, güvenin zamanla inşa edilen bir şey olduğunu hatırlamak sana iyi gelebilir.

Kırmızı Çizginin Altında Kontrol Kaybı ve Özgürlüğünü Yitirme Korkusu Var

Sen ilişkilerde nefes alanına çok önem veren birisin. Birinin seni yönetmeye çalışması, kararlarına karışması ya da alanını daraltması senin için büyük bir alarm olabilir. Bu yüzden en sert kırmızı çizgilerin genelde saygı ve sınırlar üzerine kurulu. Bazen insanlar seni fazla mesafeli ya da bağımsız bulabilir. Oysa senin derdin sevgisizlik değil; kendini kaybetmeden bir ilişki yaşayabilmek. Çok yoğun ilgi bile bazen sende baskı hissi yaratabilir çünkü bilinçaltında “Ya kendim olmaktan uzaklaşırsam?” korkusu çalışıyor olabilir. Unutma, yakınlık ile özgürlük birbirinin düşmanı olmak zorunda değil. Sağlıklı ilişkilerde insanlar hem birbirine yakın olabilir hem de bireyselliğini koruyabilir. Belki de senin için önemli olan, seni değiştirmeye çalışmayan güvenli bağlar kurmak.

Kırmızı Çizginin Altında Değersiz Görülme Korkusu Var

Senin kırmızı çizgilerin çoğu zaman görünenden daha derin bir yere dokunuyor: Değer görmeme hissi. İlgisizlik, küçümsenmek, emeğinin fark edilmemesi ya da duygularının önemsenmemesi seni diğer insanlara göre daha çok yaralayabilir. Bu yüzden ilişkilerde bazen fazla düşünür, küçük detaylara anlam yükleyebilir ya da “Benimle ilgili bir sorun mu var?” diye sorgulayabilirsin. Aslında seni kıran şey olayın kendisi değil; onun sende uyandırdığı “Yeterince önemli değilim” hissidir. Ama şunu bilmek önemli: Birinin seni gerektiği gibi görememesi, senin değerini azaltmaz. Kendi değerini yalnızca dışarıdan gelen ilgiyle ölçmeye başladığında, insanların davranışları ruh hâlini fazla yönetebilir. Oysa sen zaten görünür ve değer verilmeyi hak eden birisin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın