İnsan İlişkilerindeki “Kırmızı Çizgin” Aslında Hangi Korkundan Kaynaklanıyor?

Senin ilişkilerdeki hassas noktan büyük ihtimalle bağ kurduğun insanı kaybetme korkusu. Bu yüzden ilgisizlik, aniden değişen tavırlar ya da mesafe seni diğer insanlardan daha fazla etkiliyor olabilir. Kırmızı çizgilerin aslında “beni bırakma” ihtiyacının bir savunma mekanizmasına dönüşmüş hâli gibi çalışıyor. Bu korku seni bazen fazla anlayışlı ya da fazla fedakâr biri hâline getirebilir. İnsanları kaybetmemek için bazı şeyleri alttan alabilir, hatta bazen kendi ihtiyaçlarını geri plana atabilirsin. Ama bir noktada biriken kırgınlıklar da seni çok yorabilir. Çünkü senin için mesele sadece tartışma değil, “Acaba bu ilişki bitiyor mu?” kaygısıdır. Şunu fark etmek önemli: Birini sevmek ve ona bağlanmak güzel ama kendi güven duygunu tamamen başka birinin davranışına bağlamak seni kırılganlaştırabilir. Gerçek güven, birinin gitmeyeceğinden emin olmak değil; gitse bile kendi değerini kaybetmeyeceğini bilmekten geçer.