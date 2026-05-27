article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
TDK, Nurullah Ataç'ı Anma Videosunu ABD'li Ünlü Şairin Fotoğrafıyla Paylaştı

TDK, Nurullah Ataç'ı Anma Videosunu ABD'li Ünlü Şairin Fotoğrafıyla Paylaştı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
27.05.2026 - 23:44
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Türk Dil Kurumu (TDK) Türk edebiyatının önemli isimlerinden Nurullah Ataç'ı 

 vefatının 69. yılında anmak adına bir video paylaştı. Ancak videonun girişinde, Nurullah Ataç yerine dünyaca ünlü ABD'li şair T.S. Eliot'ın fotoğrafı kullanıldı. Yapılan hata fark edilince ilgili paylaşım X hesabından silindi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TDK, Nurullah Ataç'ı ölüm yıl dönümünde anmak için bir paylaşım yaptı.

TDK, Nurullah Ataç'ı ölüm yıl dönümünde anmak için bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda 'Türk edebiyatının önemli isimlerinden, eleştirmen ve deneme yazarı Nurullah ATAÇ’ı vefatının 69. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz.' denildi. 

Ancak paylaşımda büyük bir hata olduğu fark edildi!

Videonun girişinde Nurullah Ataç fotoğrafı yerine dünyaca ünlü Amerikalı-İngiliz şair ve oyun yazarı T.S. Eliot'ın (Thomas Stearns Eliot) fotoğrafı kullanılmıştı.

Söz konusu paylaşım, 17 Mayıs tarihinde yapıldı. Hata, pek çok kullanıcının dikkatini çekti ve bu paylaşım X'te viral oldu.

TDK, X hesabındaki bu hatalı paylaşımı kaldırdı.

Ancak...

Aynı video, Facebook hesabında da paylaşılmıştı ve buradaki paylaşım unutuldu.

Aynı video, Facebook hesabında da paylaşılmıştı ve buradaki paylaşım unutuldu.

Bir kullanıcı, Türk Dil Kurumu'nun aynı hatayı son üç yıldır yaptığını paylaştı.

2024, 2025 ve 2026 yılında aynı 'yanlış' fotoğraf kullanılarak paylaşımlar yapıldığı görüldü.

2024, 2025 ve 2026 yılında aynı 'yanlış' fotoğraf kullanılarak paylaşımlar yapıldığı görüldü.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
7
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın