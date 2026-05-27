TDK, Nurullah Ataç'ı Anma Videosunu ABD'li Ünlü Şairin Fotoğrafıyla Paylaştı
Türk Dil Kurumu (TDK) Türk edebiyatının önemli isimlerinden Nurullah Ataç'ı
vefatının 69. yılında anmak adına bir video paylaştı. Ancak videonun girişinde, Nurullah Ataç yerine dünyaca ünlü ABD'li şair T.S. Eliot'ın fotoğrafı kullanıldı. Yapılan hata fark edilince ilgili paylaşım X hesabından silindi.
TDK, Nurullah Ataç'ı ölüm yıl dönümünde anmak için bir paylaşım yaptı.
Aynı video, Facebook hesabında da paylaşılmıştı ve buradaki paylaşım unutuldu.
2024, 2025 ve 2026 yılında aynı 'yanlış' fotoğraf kullanılarak paylaşımlar yapıldığı görüldü.
