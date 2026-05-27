TDK, Nurullah Ataç'ı Anma Videosunu ABD'li Ünlü Şairin Fotoğrafıyla Paylaştı

Türk Dil Kurumu son üç yıldır Nurullah Ataç'ın ölüm yıl dönümü için anma mesajı paylaşıyor ve her seferinde Nurullah Ataç yerine İngiliz şair T.S. Eliot'un fotoğrafını kullanıyor.



İnsanlar her seferinde uyarıyor ve TDK her seferinde aynı hatayı yapıyor. @TDK_govtr pic.twitter.com/cP9xdpNL3Z