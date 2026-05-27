Donald Trump'a Benzeyen Kurbanlık Kesilmekten Kurtuldu

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
27.05.2026 - 21:59
Bangladeş'teki albino manda, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sosyal medya kullanıcılarının mandayı ABD Başkanı Donald Trump'a benzetmesiyle olanlar oldu!

Albino manda, Trump'a benzediği için hem viral oldu hem de kesilmekten kurtuldu.

Bangladeş'teki bir çiftlikte yetiştirilen manda, ABD Başkanı Donald Trump'a benzetildi.

Başkent Dakka yakınlarındaki bir çiftlikte yetiştirilen manda, sarı tüyleri ve saç stiliyle Trump'a benzetildi. Pek çok kişi, son haftalarda sosyal medyada viral olan mandanın fotoğraflarını çekmek için çiftliğe geldi. Yapılan paylaşımların ardı arkası kesilmedi.

'Trump' lakaplı manda, Kurban Bayramı'nda kesilmek üzere bir alıcıya satılmıştı. Ancak yerel yayın kuruluşu Kanal 24, mandanın ülke çapında popülaritesinin artmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nın yetkililerden kesimi durdurmalarını istediğini bildirdi.

Manda, kesilmekten kurtuldu ve yetiştirildiği çiftliğe geri gönderildi.

Çiftlik sahibi Ziauddin Mridha daha önce hayvanın alnındaki soluk renkli tüy tutamı nedeniyle küçük kardeşi tarafından 'Donald Trump' olarak adlandırıldığını söylemişti. Mandanın sakin olduğunu belirten Mridha, Bangladeş'te albino mandaların nadir olduğunu, çoğunun koyu renkli olduğunu ifade etti. 

Bangladeş'te kurbanlık hayvanlara ünlülerin isimlerini vermek ise bir gelenek. Yıllar içerisinde gelişen bu adetin 'top' noktası ise hiç şüphesiz Trump oldu.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
