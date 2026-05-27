Donald Trump'a Benzeyen Kurbanlık Kesilmekten Kurtuldu

Başkent Dakka yakınlarındaki bir çiftlikte yetiştirilen manda, sarı tüyleri ve saç stiliyle Trump'a benzetildi. Pek çok kişi, son haftalarda sosyal medyada viral olan mandanın fotoğraflarını çekmek için çiftliğe geldi. Yapılan paylaşımların ardı arkası kesilmedi.

'Trump' lakaplı manda, Kurban Bayramı'nda kesilmek üzere bir alıcıya satılmıştı. Ancak yerel yayın kuruluşu Kanal 24, mandanın ülke çapında popülaritesinin artmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nın yetkililerden kesimi durdurmalarını istediğini bildirdi.