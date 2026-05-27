Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kurban Bayramı Namazında Acun Ilıcalı da Yanındaydı

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, bayramların birlik ve beraberlik ruhuna dikkat çekerek önemli açıklamalarda bulundu. Vatandaşlarla birlikte Kurban Bayramı namazını Büyük Çamlıca Camii'nde eda ettiği namazın ardından cemaatle bayramlaşan ve vatandaşlara hitap eden Erdoğan, çıkışta basın mensuplarıyla soru-cevap gerçekleştirdi.

Kurban Bayramı'nın önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: 'Bayramlar; sevgi, saygı, birlik, beraberlik ve dayanışma günleridir. Kurban Bayramı'nın da bunlardan ayrı, kendine has bir ayrıcalığı vardır. Kurban Bayramı teslimiyet bayramıdır. Bu teslimiyetle beraber kurbanı görüyoruz; kurban bir yakınlaşmadır, bu yakınlaşmanın bir tezahürüdür. Arafat'ta bütün Müslümanlar bir araya geldiler; orada bu yakınlaşmayı, teslimiyeti, birlik ve beraberliği gördük. Allah tüm hacca giden kardeşlerimizin haclarını kabul etsin. Rabbim oradaki birlik ve beraberliğimizi daim eylesin.'