Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kurban Bayramı Namazında Acun Ilıcalı da Yanındaydı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.05.2026 - 13:00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını Büyük Çamlıca Camii'nde eda etti. Namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaşan ve basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı’nın yanında geçtiğimiz günlerde sahibi olduğu Hull City takımının Premier Lig’e yükselmesiyle tüm dünyada konuşulan isimlerden biri olan Acun Ilıcalı da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını Büyük Çamlıca Camii'nde eda etti.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, bayramların birlik ve beraberlik ruhuna dikkat çekerek önemli açıklamalarda bulundu. Vatandaşlarla birlikte Kurban Bayramı namazını Büyük Çamlıca Camii'nde eda ettiği namazın ardından cemaatle bayramlaşan ve vatandaşlara hitap eden Erdoğan, çıkışta basın mensuplarıyla soru-cevap gerçekleştirdi.

Kurban Bayramı'nın önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: 'Bayramlar; sevgi, saygı, birlik, beraberlik ve dayanışma günleridir. Kurban Bayramı'nın da bunlardan ayrı, kendine has bir ayrıcalığı vardır. Kurban Bayramı teslimiyet bayramıdır. Bu teslimiyetle beraber kurbanı görüyoruz; kurban bir yakınlaşmadır, bu yakınlaşmanın bir tezahürüdür. Arafat'ta bütün Müslümanlar bir araya geldiler; orada bu yakınlaşmayı, teslimiyeti, birlik ve beraberliği gördük. Allah tüm hacca giden kardeşlerimizin haclarını kabul etsin. Rabbim oradaki birlik ve beraberliğimizi daim eylesin.'

Acun Ilıcalı da Cumhurbaşkanı’nın yanındaydı.

Kalabalık bir grupla birlikte bayram namazına giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanındaki isimlerden biri de son günlerde tüm dünyada gündem olan isim Acun Ilıcalı’ydı. 

Ilıcalı, sahibi olduğu İngiliz takımı Hull City’nin Premier Lig’e yükselmesiyle birlikte tüm dünyada konuşulan isimlerden biri haline gelmişti.

Ali Can YAYCILI
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
