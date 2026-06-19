Altın Neden Düşüyor? 19 Haziran Gram ve Çeyrek Altın Fiyatları
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Küresel piyasalardaki hareketlilik yurt içi altın fiyatlarını da doğrudan etkilemeye devam ediyor. Haftanın son işlem gününe girilirken altın fiyatlarında yaşanan belirgin geri çekilme, hem yatırımcıları hem de birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşları harekete geçirdi. Peki altın fiyatları ne oldu? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları düştü mü?
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19 Haziran altın fiyatları: Altın ne kadar?
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Altın neden düşüyor?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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