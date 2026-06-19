Altın Neden Düşüyor? 19 Haziran Gram ve Çeyrek Altın Fiyatları

Uzmanlar, bu sert geri çekilmenin arkasında tek bir neden olmadığını, ancak en belirgin baskı unsurunun ABD dolarının küresel ölçekte güç kazanması olduğunu belirtiyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına dair verdiği şahin sinyaller, dolar endeksini yılın zirve seviyelerine yakın tutmaya devam ediyor.

Doların küresel piyasalarda değer kazanması, emtia fiyatları üzerinde doğrudan bir satış baskısı oluşturuyor. Altın, dolar cinsinden fiyatlanan bir varlık olduğu için ABD para birimi güçlendikçe, diğer para birimleriyle işlem yapan yabancı yatırımcılar için maliyetli bir hale geliyor. Bu durum, küresel ölçekte altına olan talebin zayıflamasına ve dolayısıyla fiyatların aşağı yönlü hareket etmesine neden oluyor. Anlık altın fiyatları, çeyrek ve gram altın alış-satış rakamları ile döviz kurundaki son gelişmeler, yatırımcılar tarafından canlı olarak izlenmeye devam ediyor.