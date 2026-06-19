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Altın Neden Düşüyor? 19 Haziran Gram ve Çeyrek Altın Fiyatları

Altın Neden Düşüyor? 19 Haziran Gram ve Çeyrek Altın Fiyatları

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
19.06.2026 - 10:50
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Küresel piyasalardaki hareketlilik yurt içi altın fiyatlarını da doğrudan etkilemeye devam ediyor. Haftanın son işlem gününe girilirken altın fiyatlarında yaşanan belirgin geri çekilme, hem yatırımcıları hem de birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşları harekete geçirdi. Peki altın fiyatları ne oldu? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları düştü mü?

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19 Haziran altın fiyatları: Altın ne kadar?

19 Haziran altın fiyatları: Altın ne kadar?

Altında hareketlilik devam ediyor. 19 Haziran altın fiyatları belli oldu. 'Altın ne kadar?' oldu. İşte altın fiyatlarında son durum.

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 6 bin 203 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın fiyatı 10 bin 191 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 20 bin 350 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 40 bin 600 TL

Ons altın fiyatı

Ons altın 4 bin 156 dolar

Altın neden düşüyor?

Altın neden düşüyor?

Uzmanlar, bu sert geri çekilmenin arkasında tek bir neden olmadığını, ancak en belirgin baskı unsurunun ABD dolarının küresel ölçekte güç kazanması olduğunu belirtiyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına dair verdiği şahin sinyaller, dolar endeksini yılın zirve seviyelerine yakın tutmaya devam ediyor.

Doların küresel piyasalarda değer kazanması, emtia fiyatları üzerinde doğrudan bir satış baskısı oluşturuyor. Altın, dolar cinsinden fiyatlanan bir varlık olduğu için ABD para birimi güçlendikçe, diğer para birimleriyle işlem yapan yabancı yatırımcılar için maliyetli bir hale geliyor. Bu durum, küresel ölçekte altına olan talebin zayıflamasına ve dolayısıyla fiyatların aşağı yönlü hareket etmesine neden oluyor. Anlık altın fiyatları, çeyrek ve gram altın alış-satış rakamları ile döviz kurundaki son gelişmeler, yatırımcılar tarafından canlı olarak izlenmeye devam ediyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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