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Hangi Şarkıcıyla Tatile Gitsen Unutulmaz Bir Yaz Yaşarsın?

etiket Hangi Şarkıcıyla Tatile Gitsen Unutulmaz Bir Yaz Yaşarsın?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
31.07.2026 - 17:01
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Tatile kiminle çıktığın, bazen gittiğin yerden bile daha önemli olabilir. Peki, senin yaz enerjine en çok hangi ünlü şarkıcı eşlik ederdi? Bavulunu hazırla, çünkü bu testin sonunda ya konser gibi bir tatile ya da bol kahkahalı bir yaz macerasına çıkıyoruz!👇🏻

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1. İlk sorumuzla başladık bile!Tatile gittiğinde uyandın ve penceren baktığında hangi manzarayla karşılaşmak istersin?

2. Gittiğin yerde müzik yoksa ortam sana biraz eksik gelir mi?

3. Tatilde spontane planlara ne kadar açıksın?

4. Peki, kafanı toplamak için ne kadar tatile ihtiyacın var?

5. En sevdiğin yaz meyvesi ne?

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6. Artık eğlence zamanı: Hadi bir tatil aktivitesi seç!

7. Yanındaki kişinin enerjisi, tatil modunu doğrudan etkiler mi?

8. Son olarak, görmeyi en çok istediğin ülke hangisi?

Dua Lipa!

Dua Lipa!

Senin tatilin Dua Lipa ile olsa, sabah plajda başlar, akşam dans pistinde final yapardı. Çünkü sende de onun gibi enerjik, cool ve biraz da “ben geldim, yaz başladı” havası var. Tatilde sıkılmak mı? Sizin ekipte öyle bir kelime yok. En fazla “bugün biraz dinlenelim” dersiniz, 20 dakika sonra kendinizi beach party’de bulursunuz.

Shakira!

Shakira!

Sen Shakira ile tatile çıksan o tatil sadece tatil olmaz, resmen uluslararası yaz festivali olurdu. Çünkü senin içinde de onun gibi kıpır kıpır, sıcakkanlı ve eğlenceyi uzaktan tanıyan bir enerji var. Bu tatilde planlar çok tutmaz ama anılar efsane olurdu. Eve döndüğünde bakacağın birçok güzel fotoğrafın olurdu :)

Taylor Swift!

Taylor Swift!

Taylor Swift ile tatilin bol sohbetli, bol fotoğraflı ve biraz da duygusal yaz filmi tadında geçerdi. Sabah kahvenizi alır, gün batımında hayatı sorgular, gece de eski anılara şarkılarla dramatik ama tatlı bir dönüş yapardınız.

Rihanna!

Rihanna!

Senin Rihanna ile tatilin tam olarak “az konuşalım, çok iyi görünelim” enerjisinde olurdu. Gündüz şezlongda maksimum rahatlık, akşam ise herkesin dönüp baktığı bir giriş… Bu tatilde kimse kimseye gereksiz soru sormaz; acıkan yer, yorulan dinlenir, isteyen dans ederdi.

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miray soysal
miray soysal
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