Hangi Şarkıcıyla Tatile Gitsen Unutulmaz Bir Yaz Yaşarsın?

Sen Shakira ile tatile çıksan o tatil sadece tatil olmaz, resmen uluslararası yaz festivali olurdu. Çünkü senin içinde de onun gibi kıpır kıpır, sıcakkanlı ve eğlenceyi uzaktan tanıyan bir enerji var. Bu tatilde planlar çok tutmaz ama anılar efsane olurdu. Eve döndüğünde bakacağın birçok güzel fotoğrafın olurdu :)