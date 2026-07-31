Hangi Şarkıcıyla Tatile Gitsen Unutulmaz Bir Yaz Yaşarsın?
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Tatile kiminle çıktığın, bazen gittiğin yerden bile daha önemli olabilir. Peki, senin yaz enerjine en çok hangi ünlü şarkıcı eşlik ederdi? Bavulunu hazırla, çünkü bu testin sonunda ya konser gibi bir tatile ya da bol kahkahalı bir yaz macerasına çıkıyoruz!👇🏻
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1. İlk sorumuzla başladık bile!Tatile gittiğinde uyandın ve penceren baktığında hangi manzarayla karşılaşmak istersin?
2. Gittiğin yerde müzik yoksa ortam sana biraz eksik gelir mi?
3. Tatilde spontane planlara ne kadar açıksın?
4. Peki, kafanı toplamak için ne kadar tatile ihtiyacın var?
5. En sevdiğin yaz meyvesi ne?
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6. Artık eğlence zamanı: Hadi bir tatil aktivitesi seç!
7. Yanındaki kişinin enerjisi, tatil modunu doğrudan etkiler mi?
8. Son olarak, görmeyi en çok istediğin ülke hangisi?
Dua Lipa!
Shakira!
Taylor Swift!
Rihanna!
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