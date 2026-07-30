Bu Testi Yalnızca Gerçek ENHYPEN Hayranları Bitirebilecek!
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ENHYPEN hayranları buraya! Gerçek bir ENHYPEN hayranıysan bu testi sonuna kadar ilerletebilirsin! Kendine güveniyorsan sorulara hemen başla.
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ENHYPEN hangi hayatta kalma yarışmasıyla bir araya gelmiştir?
Mart 2026'da kariyerine solo devam etmek için gruptan ayrılan ve "Evan" sahne adını kullanan eski ENHYPEN üyesi kimdir?
I-LAND yarışmasını birinci bitiren ve grubun lideri olan üye kimdir?
İdol olmadan önce ödüllü ve profesyonel bir buz patencisi olan ENHYPEN üyesi hangisidir?
Grubun en küçüğü ve tek Japon üyesi olan, ana dansçı pozisyonundaki isim kimdir?
ENHYPEN'ın müzik videolarındaki vampir hikayesini paralel olarak anlatan webtoon serisinin adı nedir?
Grubun stajyerlikten idol olmaya geçiş sürecini ve iki dünya arasındaki sınırı anlattığı albüm serisi hangisidir?
ENHYPEN'ın Mayıs 2026'da Seul'den başlatmayı planladığı devasa dünya turunun adı nedir?
Tebrikler, hepsini doğru bildin!
Bilemedin, tekrar dener misin?
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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