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Boşluk Doldurmaca: Herkesin Yanlış Söylediği O Şarkı Sözünün Doğrusu Ne?

etiket Boşluk Doldurmaca: Herkesin Yanlış Söylediği O Şarkı Sözünün Doğrusu Ne?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
29.07.2026 - 23:31
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En sevdiğimiz şarkıların sözlerini ezberimizde tutabiliyor muyuz? Dinledikçe ezberliyoruz. Şans işte, yanlış duymuşuzdur ve aklımızda yanlış hali kalmıştır.

Sana bu seferki testimizde yanlış anlaşılmış şarkı sözlerinin doğrusunu soracağız!

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1. "Haydi gel benimle ol, oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki ____."

1. "Haydi gel benimle ol, oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki ____."

2. "Bozuyorum ____ _____, yıllar sonra seninle."

2. "Bozuyorum ____ _____, yıllar sonra seninle."

3. "___ yağmur var İstanbul'da..."

3. "___ yağmur var İstanbul'da..."

4. "______ tutuklu kaldım. Kendi hayatımdan çaldım."

4. "______ tutuklu kaldım. Kendi hayatımdan çaldım."

5. "___ ___, aşk vurur insana."

5. "___ ___, aşk vurur insana."
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6. "Bir kar tanesi ol, _____ ucuna."

6. "Bir kar tanesi ol, _____ ucuna."

7. "Aslında ben de isterim, _____ koşmayı."

7. "Aslında ben de isterim, _____ koşmayı."

8. "Çiçek gibi tazecik, ____ tanecik."

8. "Çiçek gibi tazecik, ____ tanecik."

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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