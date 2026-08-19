Aşk mı Alışkanlık mı? İlişkini Anlat, Gerçeği Öğren!

Bir ilişki başladığında her şey heyecan vericidir. Mesaj beklemek, buluşmak için sabırsızlanmak, birlikte gelecek planları yapmak... Fakat zaman geçtikçe ilişkinin ilk günlerindeki heyecan yerini daha sakin bir bağa bırakabilir. İşte tam burada kafalar karışabilir: Bu sakinlik artık sevginin bitmesi mi, yoksa ilişkinin doğal olarak başka bir evreye geçmesi mi?