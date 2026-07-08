Bu Davranışlardan Yaptıklarına Göre Duygularını Ne Kadar Bastırdığını Söylüyoruz!

Bazı insanlar hissettiklerini hemen dile getirirken bazıları duygularını içine atmayı tercih eder. Farkında olmadan yaptığın bazı davranışlar da aslında duygularını ne kadar bastırdığını ortaya çıkarabilir. Aşağıdaki davranışlardan hangilerini yaptığını işaretle, biz de duygularını ne kadar içinde yaşadığını söyleyelim!