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Bu Davranışlardan Yaptıklarına Göre Duygularını Ne Kadar Bastırdığını Söylüyoruz!

Bu Davranışlardan Yaptıklarına Göre Duygularını Ne Kadar Bastırdığını Söylüyoruz!

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
08.07.2026 - 16:03
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Bazı insanlar hissettiklerini hemen dile getirirken bazıları duygularını içine atmayı tercih eder. Farkında olmadan yaptığın bazı davranışlar da aslında duygularını ne kadar bastırdığını ortaya çıkarabilir. Aşağıdaki davranışlardan hangilerini yaptığını işaretle, biz de duygularını ne kadar içinde yaşadığını söyleyelim!

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Bu Davranışlardan Yaptıklarına Göre Duygularını Ne Kadar Bastırdığını Söylüyoruz!

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
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