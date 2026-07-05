Psikoloji Testi: Bilinçaltın Ne Kadar Acımasız?
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Bilinçaltı, farkında olmadan verdiğimiz kararları, hissettiğimiz duyguları ve olaylara verdiğimiz tepkileri etkileyebilir. Bazen kendimize karşı en sert eleştirileri yine kendi zihnimiz yapar. Peki senin bilinçaltın sana karşı ne kadar acımasız? Bu test tamamen eğlence amaçlı hazırlanmıştır ve cevaplarına göre bilinçaltındaki iç sesin ne kadar sert ya da şefkatli olduğunu tahmin ediyoruz.
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Psikoloji Testi: Bilinçaltın Ne Kadar Acımasız?
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