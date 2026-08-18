Daha 17 Setine Gitmek İçin Yola Çıkan Set Çalışanı Yoğun Bakımda: Ünlü Oyuncunun Kardeşi Kaza Geçirdi
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Muğla'nın Milas ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsü TIR'a çarptı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, kazada 3'ü ağır 18 kişi yaralandı. Daha 17 dizisinin set çalışanı ve ünlü oyuncu Umut Oğuz’un da kardeşi Okan Oğuz’un kazada ağır yaralandığı öğrenildi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Söke-Milas karayolunda bu sabah yolcu otobüsünün TIR’a çarpışması sonucu büyük bir kaza gerçekleşti.
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İzmir’de yaşayan Okan Oğuz’un Bodrum’da çekilen “Daha 17” dizisinin drone operatörü olduğu öğrenildi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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