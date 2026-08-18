Yaklaşık 1,5 Yıl Önce Tesettüre Girmişti: Eski Kısmetse Olur Yarışmacısı Yaren Dağ Yeniden Açıldı!
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'yle hayatımıza giren ve yarışmanın ardından sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden birine dönüşen Yaren Dağ, yaklaşık 1,5 yıl önce aldığı tesettür kararıyla herkesi şaşırtmıştı. Eski fotoğraflarını silerek 'Yeni Yaren Dağ' sözleriyle değişimini duyuran fenomen, ilerleyen aylarda kendi tesettür giyim markasını bile kurmuştu. Geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada ortaya çıkan bikinili bir fotoğraf ise Yaren'in tesettürden çıktığı iddialarını beraberinde getirdi. Bir süre sessiz kalan Dağ, sonunda Instagram hesabındaki tesettürlü karelerini kaldırarak yeni halini paylaştı. Kendisine yöneltilen sorulara verdiği kısa yanıt da dikkat çekti.
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nün en çok konuşulan yarışmacılarından biri olan Yaren Dağ'ı hatırlamayan yoktur!
Yaren Dağ, Aralık 2024'te aldığı tesettür kararıyla takipçilerini şaşırtmıştı.
Yaklaşık bir buçuk yıl boyunca başörtülü paylaşımlar yapan Yaren Dağ'ın bu kararından geri döndüğüne dair ilk işaretler ise 2026 yazında ortaya çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın