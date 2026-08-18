Yaklaşık 1,5 Yıl Önce Tesettüre Girmişti: Eski Kısmetse Olur Yarışmacısı Yaren Dağ Yeniden Açıldı!

Bir dönemin televizyon fenomeni Kısmetse Olur, yıllar sonra Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adıyla dijital dünyaya döndüğünde yine birbirinden renkli yarışmacıları hayatımıza sokmuştu. Programın ilk sezonunda adını en çok duyuran isimlerden biri de kuşkusuz Yaren Dağ olmuştu.

Yarışmadaki tavırları, açıklamaları ve yaşadığı ilişkilerle kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Yaren Dağ, program sona erdikten sonra da sosyal medyanın yakından takip ettiği isimlerden biri olmaya devam etti. Yarışmada özellikle Erhan Saffar ile yaşadığı ilişkiyle sık sık gündeme gelen Dağ'ın adı, programın ardından da magazin gündeminden pek eksik olmadı.

Instagram'da geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Yaren, zaman içerisinde yarışmacı kimliğinin yanına sosyal medya fenomenliğini de ekledi. Ancak Aralık 2024'te aldığı oldukça radikal bir karar, kendisini bu kez bambaşka bir konuyla gündeme taşıdı.