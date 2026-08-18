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Yaklaşık 1,5 Yıl Önce Tesettüre Girmişti: Eski Kısmetse Olur Yarışmacısı Yaren Dağ Yeniden Açıldı!

Yaklaşık 1,5 Yıl Önce Tesettüre Girmişti: Eski Kısmetse Olur Yarışmacısı Yaren Dağ Yeniden Açıldı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.08.2026 - 12:15
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Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'yle hayatımıza giren ve yarışmanın ardından sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden birine dönüşen Yaren Dağ, yaklaşık 1,5 yıl önce aldığı tesettür kararıyla herkesi şaşırtmıştı. Eski fotoğraflarını silerek 'Yeni Yaren Dağ' sözleriyle değişimini duyuran fenomen, ilerleyen aylarda kendi tesettür giyim markasını bile kurmuştu. Geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada ortaya çıkan bikinili bir fotoğraf ise Yaren'in tesettürden çıktığı iddialarını beraberinde getirdi. Bir süre sessiz kalan Dağ, sonunda Instagram hesabındaki tesettürlü karelerini kaldırarak yeni halini paylaştı. Kendisine yöneltilen sorulara verdiği kısa yanıt da dikkat çekti.

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Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nün en çok konuşulan yarışmacılarından biri olan Yaren Dağ'ı hatırlamayan yoktur!

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nün en çok konuşulan yarışmacılarından biri olan Yaren Dağ'ı hatırlamayan yoktur!

Bir dönemin televizyon fenomeni Kısmetse Olur, yıllar sonra Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adıyla dijital dünyaya döndüğünde yine birbirinden renkli yarışmacıları hayatımıza sokmuştu. Programın ilk sezonunda adını en çok duyuran isimlerden biri de kuşkusuz Yaren Dağ olmuştu.

Yarışmadaki tavırları, açıklamaları ve yaşadığı ilişkilerle kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Yaren Dağ, program sona erdikten sonra da sosyal medyanın yakından takip ettiği isimlerden biri olmaya devam etti. Yarışmada özellikle Erhan Saffar ile yaşadığı ilişkiyle sık sık gündeme gelen Dağ'ın adı, programın ardından da magazin gündeminden pek eksik olmadı.

Instagram'da geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Yaren, zaman içerisinde yarışmacı kimliğinin yanına sosyal medya fenomenliğini de ekledi. Ancak Aralık 2024'te aldığı oldukça radikal bir karar, kendisini bu kez bambaşka bir konuyla gündeme taşıdı.

Yaren Dağ, Aralık 2024'te aldığı tesettür kararıyla takipçilerini şaşırtmıştı.

Yaren Dağ, Aralık 2024'te aldığı tesettür kararıyla takipçilerini şaşırtmıştı.

Yaren Dağ, Aralık 2024'te sosyal medya hesabındaki eski fotoğraflarını kaldırarak tesettüre girdiğini duyurdu.Saçlarının açık olduğu eski paylaşımlarını profilinden temizleyen Dağ, başörtülü ilk fotoğrafını takipçileriyle paylaşarak hayatında yeni bir dönemin başladığını ilan etti.

Yarışma dönemindeki tarzından oldukça farklı bir görünüme kavuşması doğal olarak sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yaren, değişimini 'Yeni Yaren Dağ' sözleriyle duyururken aldığı kararın hayatındaki manevi değişimin bir parçası olduğunu ifade etti.

Üstelik Yaren'in değişimi yalnızca sosyal medya paylaşımlarıyla sınırlı kalmadı. Tesettüre girdikten birkaç ay sonra, Mart 2025'te kendi tesettür giyim markasını kurarak bu alanda ticari bir girişimde de bulundu. Kendi tasarımlarını ve şallarını tanıtan Yaren, sosyal medya hesabını da yeni yaşam tarzına uygun şekilde kullanmaya başladı.

Yaklaşık bir buçuk yıl boyunca başörtülü paylaşımlar yapan Yaren Dağ'ın bu kararından geri döndüğüne dair ilk işaretler ise 2026 yazında ortaya çıktı.

Yaklaşık bir buçuk yıl boyunca başörtülü paylaşımlar yapan Yaren Dağ'ın bu kararından geri döndüğüne dair ilk işaretler ise 2026 yazında ortaya çıktı.

Temmuz 2026'nın sonlarına doğru Yaren Dağ'ın Instagram hikayesinde paylaşıldığı öne sürülen bikinili bir plaj fotoğrafı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. İddiaya göre söz konusu kare Yaren'in hesabında yalnızca çok kısa bir süre kaldı ve ardından silindi.

Fakat sosyal medyada birkaç saniyenin bile yeterli olduğunu artık hepimiz biliyoruz... Fotoğrafın ekran görüntülerinin alınarak farklı hesaplarda paylaşılması üzerine 'Yaren Dağ tesettürden çıktı mı?' sorusu gündeme geldi.

Yaren ise ilk etapta iddialarla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Dolayısıyla fotoğrafın ardından başlayan tartışmalar bir süre yalnızca iddia olarak kaldı.

Ta ki Yaren'in Instagram hesabında dikkat çeken değişiklikler yaşanana kadar...

Ağustos 2026'ya gelindiğinde Yaren Dağ'ın sosyal medya profilinde yaptığı değişiklikler, haftalardır konuşulan iddiaları yeniden gündeme taşıdı.

Yaren, Instagram hesabındaki tesettürlü fotoğraflarını kaldırdı. Fakat Yaren Dağ, bu kez kararının arkasındaki nedenleri kamuoyuyla paylaşmamayı tercih etti.

Yaren Dağ, kendisine yöneltilen soruların ardından sessizliğini tek cümleyle bozdu.

Tesettürlü fotoğraflarını kaldırmasının ardından takipçilerinden çok sayıda soru alan Yaren Dağ, Instagram'daki yayın kanalından kısa bir açıklama yaptı.

Yaren, kendisine yöneltilen sorulara 'Açıklama yapmayacağım, sizi seviyorum' sözleriyle karşılık verdi.

Böylece tesettüre girme kararını takipçileriyle açık şekilde paylaşan Yaren, bu kez yeniden açılmasının nedenini kendisine saklamayı tercih etti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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