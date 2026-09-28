Osman Sınav'ın Kurtlar Vadisi İçin ‘Benimle Mezara Gidecek’ Dediği Sır Ortaya Çıktı: Enver Altaylı İddiası

Kurtlar Vadisi'ni ekrana ilk taşıyan isim olan Osman Sınav, yapımdan ayrıldıktan sonra kendisine defalarca sorulan bu soruyu hep geçiştirdi. Katıldığı bir programda meseleyi kapatan cümlesi ise yıllarca hafızalarda kaldı: 'Bu soruya hiç cevap vermedim. Bu benimle sır olarak gidecek.'

2025'in mart ayında hayatını kaybeden usta yönetmenin bu sözleri, Kaşif Kozinoğlu dosyası yeniden açılınca bir kez daha gündem oldu. Dizinin senaristlerinin savcılığa çağrılması, eski bölümlerin tek tek incelenmeye başlanması ve oyuncuların ifadeye gitmesiyle birlikte, Sınav'ın neden sessiz kaldığı sorusu sosyal medyada da yeniden tartışılmaya başladı.