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Osman Sınav'ın Kurtlar Vadisi İçin ‘Benimle Mezara Gidecek’ Dediği Sır Ortaya Çıktı: Enver Altaylı İddiası

Osman Sınav'ın Kurtlar Vadisi İçin ‘Benimle Mezara Gidecek’ Dediği Sır Ortaya Çıktı: Enver Altaylı İddiası

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.09.2026 - 07:12
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Kurtlar Vadisi'nin ilk yapımcısı ve yönetmeni Osman Sınav'ın diziden neden ayrıldığı yıllardır cevapsız bir soruydu. Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, tv100'de Osman Sınav'ın Enver Altaylı tarafından tehdit edildiğini öne sürdü. İddia, Kaşif Kozinoğlu soruşturmasının Kurtlar Vadisi'ne uzandığı günlerde geldi.

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Osman Sınav, Kurtlar Vadisi'nden ayrılışının nedenini hiçbir zaman açıklamadı ve bunu ‘sır’ olarak sakladı.

Osman Sınav, Kurtlar Vadisi'nden ayrılışının nedenini hiçbir zaman açıklamadı ve bunu ‘sır’ olarak sakladı.

Kurtlar Vadisi'ni ekrana ilk taşıyan isim olan Osman Sınav, yapımdan ayrıldıktan sonra kendisine defalarca sorulan bu soruyu hep geçiştirdi. Katıldığı bir programda meseleyi kapatan cümlesi ise yıllarca hafızalarda kaldı: 'Bu soruya hiç cevap vermedim. Bu benimle sır olarak gidecek.'

2025'in mart ayında hayatını kaybeden usta yönetmenin bu sözleri, Kaşif Kozinoğlu dosyası yeniden açılınca bir kez daha gündem oldu. Dizinin senaristlerinin savcılığa çağrılması, eski bölümlerin tek tek incelenmeye başlanması ve oyuncuların ifadeye gitmesiyle birlikte, Sınav'ın neden sessiz kaldığı sorusu sosyal medyada da yeniden tartışılmaya başladı.

Sinan Burhan'a göre Sınav'ı diziden uzaklaştıran isim Enver Altaylı'ydı: "Bu diziyi bırakacaksın."

Sinan Burhan'a göre Sınav'ı diziden uzaklaştıran isim Enver Altaylı'ydı: "Bu diziyi bırakacaksın."

Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, tv100'deki yayında bu bilgiyi olaya bizzat tanıklık ettiğini söyleyen bir isimden aldığını belirtti. Anlatılana göre Osman Aksu adlı bir kişi, Avcılar'daki bir dernekte Tahsin Sena'yı ziyaret ettiği sırada Osman Sınav da oradaydı ve yaşadıklarını anlattı.

Burhan'ın aktardığı tanık anlatımına göre Sınav o gün şunları söyledi: 'Enver Altaylı beni tehdit etti. 'Bu diziyi bırakacaksın. Bu dizinin formatını değiştireceğiz' dedi.'

Yardım istediği Tahsin Sena'nın cevabı da dikkat çekiyor. İddiaya göre Sena, 'Enver Altaylı tehlikeli adam, ne yapayım, benim gücüm yetmez' diyerek Sınav'a destek olamayacağını söyledi.

Enver Altaylı ise birkaç gün önce Kozinoğlu soruşturmasında ‘kasten öldürmeye azmettirme’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Enver Altaylı ise birkaç gün önce Kozinoğlu soruşturmasında ‘kasten öldürmeye azmettirme’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı, başka bir davadan cezaevinde bulunduğu sırada ifadesi alınmak üzere Silivri Adliyesi'ne getirildi. 22 Eylül'de verdiği ifadenin ardından 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan tutuklandı.

Altaylı ifadesinde kendisine atfedilen mektupları kabul etmedi, dijital materyallerde oynama yapıldığını savundu. 'Bu mektup Kozinoğlu ölmeden 4 yıl önce yazılmıştır. Ayrıca ben Kozinoğlu'nu hiç tanımıyorum' dedi.

Üstelik iş bununla da bitmedi. Altaylı'nın ifadesini alan Cumhuriyet Başsavcı Vekiline 'Kendine dikkat et, daha gençsin, sen kimsin, seninle bir gün görüşeceğiz, hesaplaşacağız' dediği ortaya çıktı; Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı bu sözler için de resen soruşturma başlattı.

Her şey, 15 yıl önce Silivri'de hayatını kaybeden eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu dosyasının yeniden açılmasıyla başladı.

Her şey, 15 yıl önce Silivri'de hayatını kaybeden eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu dosyasının yeniden açılmasıyla başladı.

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu, Ergenekon ve Odatv soruşturmaları kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne konulmuş, Kasım 2011'de cezaevinde rahatsızlanmasının ardından yaşamını yitirmişti. Ölümü o dönem doğal ölüm olarak kayda geçen Kozinoğlu'nun dosyası, 2026'da yeniden soruşturma konusu oldu.

Soruşturma kapsamında eylül ayının başında 10 cezaevi görevlisi gözaltına alındı. Bunlardan biri de Kozinoğlu'nun tutulduğu cezaevi kampüsünde doktor olarak çalışan 66 yaşındaki Turgay Tamer'di. 10 Eylül'de gözaltına alınıp 14 Eylül'de adli kontrolle serbest bırakılan Tamer, 27 Eylül'de Büyükçekmece'deki evinde ölü bulundu. İlk incelemede şüpheli bir duruma rastlanmadığı, şeker hastası olan Tamer'in ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'nda belirleneceği açıklandı.

Kurtlar Vadisi Pusu'daki bazı sahnelerin tarihleri ise gerçek olaylarla dikkat çekici biçimde örtüşüyor.

Kurtlar Vadisi Pusu'daki bazı sahnelerin tarihleri ise gerçek olaylarla dikkat çekici biçimde örtüşüyor.

Soruşturmayı diziye bağlayan en önemli detay, Kozinoğlu'nun ölümüyle ekrandaki bir hikâye arasındaki zamanlama oldu. İddiaya göre dizide bir karaktere işkence sahnesi 3 Kasım 2011'de yayınlandı, 10 Kasım'da o karakter için ölüm emri verildi. Kozinoğlu, bundan yalnızca birkaç gün sonra cezaevinde öldü; dizideki karakterin ölümü ise 8 Aralık 2011'de ekrana geldi.

Kurtlar Vadisi Pusu'nun 79. bölümünde görülen 34 FG 7061 plakalı araç da yeniden mercek altında. Öne sürülen iddiaya göre 'FG' harfleri Fetullah Gülen'i, tersten okunan '7061' ise 15 Temmuz'u işaret ediyordu.

Başsavcılık dizinin incelenmesine karar verdi. Senaristler Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifade verirken, bilirkişi heyetinin dizinin 397 bölümünü tek tek izleyeceği açıklandı.

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Dizinin Ömer Baba'sı Emin Olcay da adliyeye gelip gördüklerini ve bildiklerini savcılığa anlattı.

Dizinin Ömer Baba'sı Emin Olcay da adliyeye gelip gördüklerini ve bildiklerini savcılığa anlattı.

Kurtlar Vadisi Pusu'da canlandırdığı Ömer Baba karakteriyle hafızalara kazınan Emin Olcay, ifadesi için Silivri'deki adliyeye geldi. Olcay, çıkışta basın mensuplarının sorularına kısa cevap verdi ve ayrıntıya girmekten kaçındı; bulguların yorumunu savcılara bıraktığını söyledi.

Usta oyuncunun sözleri ise soruşturmanın nereye varacağına dair merakı daha da artırdı: 'Sayın savcımıza gördüklerimi ve bildiklerimi anlattım... Yiğitlerimizin kanı yerde kalmaz.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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