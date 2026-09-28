Osman Sınav'ın Kurtlar Vadisi İçin ‘Benimle Mezara Gidecek’ Dediği Sır Ortaya Çıktı: Enver Altaylı İddiası
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Kurtlar Vadisi'nin ilk yapımcısı ve yönetmeni Osman Sınav'ın diziden neden ayrıldığı yıllardır cevapsız bir soruydu. Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, tv100'de Osman Sınav'ın Enver Altaylı tarafından tehdit edildiğini öne sürdü. İddia, Kaşif Kozinoğlu soruşturmasının Kurtlar Vadisi'ne uzandığı günlerde geldi.
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Osman Sınav, Kurtlar Vadisi'nden ayrılışının nedenini hiçbir zaman açıklamadı ve bunu ‘sır’ olarak sakladı.
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Sinan Burhan'a göre Sınav'ı diziden uzaklaştıran isim Enver Altaylı'ydı: "Bu diziyi bırakacaksın."
Enver Altaylı ise birkaç gün önce Kozinoğlu soruşturmasında ‘kasten öldürmeye azmettirme’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Her şey, 15 yıl önce Silivri'de hayatını kaybeden eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu dosyasının yeniden açılmasıyla başladı.
Kurtlar Vadisi Pusu'daki bazı sahnelerin tarihleri ise gerçek olaylarla dikkat çekici biçimde örtüşüyor.
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Dizinin Ömer Baba'sı Emin Olcay da adliyeye gelip gördüklerini ve bildiklerini savcılığa anlattı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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