Erken Final İddiaları Yeniden Gündemde: Show TV Dizisinin Resmi Hesabından Gelen Esprili Yanıt Kafa Karıştırdı
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Show TV'nin sevilen dizisi Muhtemel Aşk, bu kez final iddialarıyla sosyal medyada gündem oldu. Bir takipçinin 20. bölümde final yapılacağı yönündeki söylentiyi sorması üzerine, dizinin resmi hesabından beklenmedik bir yanıt geldi. Ne net bir doğrulama ne de kesin bir yalanlama içeren cevap, takipçileri ikiye böldü.
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Ayça Ayşin Turan Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerini paylaştığı Muhtemel Aşk, yaz aylarında Show TV'nin reyting lideri dizisi oldu.
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Aslında final tartışması dizi için hiç de yeni değil; ağustos ayında da benzer bir iddia gündeme gelmiş, Hayal Köseoğlu bunu canlı yayında sert bir dille yalanlamıştı.
O açıklamayı buradan bulabilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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