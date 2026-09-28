Erken Final İddiaları Yeniden Gündemde: Show TV Dizisinin Resmi Hesabından Gelen Esprili Yanıt Kafa Karıştırdı

Bu kez de benzer bir söylenti ortaya çıktı: bir takipçi, dizinin 20. bölümüyle 29 Ekim'de final yapacağını iddia eden bir Instagram sayfasını gördüğünü belirterek durumu sordu. Dizinin resmi hesabından gelen yanıt ise ortalığı yatıştırmak yerine daha da karıştırdı: 'Hiiiiiçç belli olmaz. Bi bakmışız sezon sonuna kadar buralardayız…' Ne kesin bir 'evet' ne de net bir 'hayır' içeren bu cümle, yorumlarda tartışma yarattı; kimi takipçiler bunu final olmayacağının işareti sayarken kimi de cevabın asıl kafa karıştırdığını düşünüyor.