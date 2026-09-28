Daha 17'nin Okul Müdürü Remzi'sini Canlandıran Usta Oyuncu Diziye Veda Etti: Ayrılığın Nedeni Ortaya Çıktı

Hakan Meriçliler Daha 17'ye veda etti. İzleyiciler 'Hakan Meriçliler Daha 17'den ayrıldı mı, neden ayrıldı?' diye merak ederken ayrılığın nedeni de belli oldu. Genç kuşağın kayıp kardeş, ilk aşk ve aile sırlarıyla örülü hikâyesinde okul sahneleri hep merkezdeydi; Remzi'nin ayrılışı da bu sahnelerde bir boşluk bırakacak.

Mayıs'tan bu yana pazar akşamları Kanal D ekranında olan dizi, yeni sezonda da reyting listelerinde adından söz ettiriyor; Çağan Efe Ak, Ata Yaşat ve Ceren Ayruk gibi genç oyuncularla yoluna devam ediyor.