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Daha 17'nin Okul Müdürü Remzi'sini Canlandıran Usta Oyuncu Diziye Veda Etti: Ayrılığın Nedeni Ortaya Çıktı

Daha 17'nin Okul Müdürü Remzi'sini Canlandıran Usta Oyuncu Diziye Veda Etti: Ayrılığın Nedeni Ortaya Çıktı

Daha 17
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.09.2026 - 07:28
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Kanal D'nin yaz aylarından beri ekran başına kilitleyen gençlik dizisi Daha 17'de kadroda hareketlilik var. Yalan Dünya'nın unutulmaz Çağatay'ı Hakan Meriçliler, dizideki sert okul müdürü Remzi'yle veda etti. Peki bu ani ayrılığın perde arkasında ne var? Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre yanıt ortaya çıktı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Yalan Dünya'daki 'Çağatay Koçtuğ' rolüyle akıllara kazınan Hakan Meriçliler, yıllardır ekranların aranan isimlerinden biriydi.

Yalan Dünya'daki 'Çağatay Koçtuğ' rolüyle akıllara kazınan Hakan Meriçliler, yıllardır ekranların aranan isimlerinden biriydi.

Kanal D ekranında dört sezon süren Yalan Dünya'da kadın avcısı Çağatay'ı canlandıran Meriçliler, 'Sevgilim' repliğiyle akıllara kazınmıştı. Kurtlar Vadisi'nde Çeçen Lider, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Karabatak Ziya gibi karakterlerle de adından söz ettiren usta oyuncu, son olarak Netflix'in Mezarlık filminde ve Bahar, Ru gibi projelerde boy göstermişti.

Bu yaz Bodrum'da çekilen Daha 17'ye okul müdürü Remzi rolüyle katılan Meriçliler, ikinci bölümden beri kadrodaydı.

Bu yaz Bodrum'da çekilen Daha 17'ye okul müdürü Remzi rolüyle katılan Meriçliler, ikinci bölümden beri kadrodaydı.

Hakan Meriçliler Daha 17'ye veda etti. İzleyiciler 'Hakan Meriçliler Daha 17'den ayrıldı mı, neden ayrıldı?' diye merak ederken ayrılığın nedeni de belli oldu. Genç kuşağın kayıp kardeş, ilk aşk ve aile sırlarıyla örülü hikâyesinde okul sahneleri hep merkezdeydi; Remzi'nin ayrılışı da bu sahnelerde bir boşluk bırakacak.

Mayıs'tan bu yana pazar akşamları Kanal D ekranında olan dizi, yeni sezonda da reyting listelerinde adından söz ettiriyor; Çağan Efe Ak, Ata Yaşat ve Ceren Ayruk gibi genç oyuncularla yoluna devam ediyor.

Senaristler Redife Zerener ve Gökhan Korkusuz'un kalemiyle ilerleyen Daha 17'de, Remzi'siz sahneler izleyiciyi meraklandırıyor.

Senaristler Redife Zerener ve Gökhan Korkusuz'un kalemiyle ilerleyen Daha 17'de, Remzi'siz sahneler izleyiciyi meraklandırıyor.

Diziye daha önce yeraltı dünyasıyla bağlantılı Ferdi ve 'Abi' gibi gizemli karakterlerin katılmasıyla, Armağan Oğuz'un canlandırdığı Hakan karakterinin etrafındaki tehlike zaten büyümüştü. Okul müdürü Remzi'nin ayrılışının bu karanlık çizgiyi nasıl etkileyeceği ise önümüzdeki bölümlerde netlik kazanacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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