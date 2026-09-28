Daha 17'nin Okul Müdürü Remzi'sini Canlandıran Usta Oyuncu Diziye Veda Etti: Ayrılığın Nedeni Ortaya Çıktı
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Kanal D'nin yaz aylarından beri ekran başına kilitleyen gençlik dizisi Daha 17'de kadroda hareketlilik var. Yalan Dünya'nın unutulmaz Çağatay'ı Hakan Meriçliler, dizideki sert okul müdürü Remzi'yle veda etti. Peki bu ani ayrılığın perde arkasında ne var? Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre yanıt ortaya çıktı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Yalan Dünya'daki 'Çağatay Koçtuğ' rolüyle akıllara kazınan Hakan Meriçliler, yıllardır ekranların aranan isimlerinden biriydi.
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Bu yaz Bodrum'da çekilen Daha 17'ye okul müdürü Remzi rolüyle katılan Meriçliler, ikinci bölümden beri kadrodaydı.
Senaristler Redife Zerener ve Gökhan Korkusuz'un kalemiyle ilerleyen Daha 17'de, Remzi'siz sahneler izleyiciyi meraklandırıyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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