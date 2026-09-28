article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Altın Fiyatları
28 Eylül Altın Fiyatları: Ons 4.194 Dolarla 8 Haftanın Dibini Gördü, Gram Altın 6.606 Liraya İndi

28 Eylül Altın Fiyatları: Ons 4.194 Dolarla 8 Haftanın Dibini Gördü, Gram Altın 6.606 Liraya İndi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.09.2026 - 07:46
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Altın piyasası yeni haftaya sert satışlarla başladı. 28 Eylül sabahı onsu 4.194 dolara kadar gerileyen sarı metal, 5 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyeyi, yani son 8 haftanın dibini gördü. Saat 06.00 itibarıyla 4.197 dolardan işlem gören onsta günlük kayıp yüzde 2'ye dayandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İç piyasada gram altın 6.606 liraya geriledi, cuma kapanışına göre fiyat bir gecede 133 lira eridi.

İç piyasada gram altın 6.606 liraya geriledi, cuma kapanışına göre fiyat bir gecede 133 lira eridi.

Cuma günü 6.739 liradan kapanan gram altın, yeni haftanın ilk saatlerinde 6.606 liraya kadar indi. Ons tarafında tablo daha net: geçen haftayı 4.284 dolardan kapatan altın, bu seviyeye göre yüzde 2,13 değer kaybetmiş durumda.

Kuyumcu tarafına da düşüş hızla yansıdı. Son verilere göre sabah saatlerinde çeyrek altın alışta 10.729, satışta 10.771 liradan işlem gördü; günlük kayıp yüzde 2'yi aştı. Karşılaştırma için: Anadolu Ajansı'nın cuma günkü haftalık verilerine göre Kapalıçarşı'da çeyreğin satış fiyatı 11.015 lira, Cumhuriyet altınınınki ise 43.860 liraydı.

Satıştan gümüş de payını aldı. Gram gümüş yüzde 3,5'lik düşüşle 97,64 liraya geriledi. Fiyatların kuyumcudan kuyumcuya ve gün içinde değişebildiğini, alım-satım öncesinde güncel rakamın mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini de hatırlatalım.

Ancak asıl baskı dolardan geliyor: Dolar endeksi 101'in üzerinde, 10 yıllık ABD tahvil faizi yüzde 5,20'ye yakın.

Ancak asıl baskı dolardan geliyor: Dolar endeksi 101'in üzerinde, 10 yıllık ABD tahvil faizi yüzde 5,20'ye yakın.

Altının önündeki ilk engel güçlü dolar. Dolar endeksinin 101 seviyesinin üzerinde tutunması, dolar dışındaki para birimleriyle alım yapan yatırımcılar için altını daha pahalı hale getiriyor. Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre endeks geçen hafta 101,24 ile yaklaşık 2 ayın zirvesini görmüştü.

Doları besleyen veriler de güçlü. ABD'de imalat PMI eylülde 57 ile 52 ayın, hizmet PMI'ı ise 58,7 ile 59 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Tahvil cephesi de altının aleyhine işliyor. 10 yıllık ABD Hazine tahvilinin getirisi yeni haftaya yüzde 5,20 civarında başladı. Uzun vadeli faizler bu kadar yüksekken faiz getirisi olmayan altını elde tutmanın maliyeti artıyor, yatırımcı da doğal olarak tahvile yöneliyor.

Piyasaların Fed'in ekimde faizi yeniden artırmasına verdiği olasılık yüzde 65'e çıktı.

Piyasaların Fed'in ekimde faizi yeniden artırmasına verdiği olasılık yüzde 65'e çıktı.

CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekim toplantısında faiz artırımına gitme ihtimalini yüzde 65 civarında fiyatlıyor. Fed'in politika faizi şu anda yüzde 3,75-4,00 aralığında bulunuyor.

Son günlerde birden fazla Fed yetkilisinin ilave artırım kapısını açık bırakan açıklamaları, bu beklentiyi güçlendiren başlıca etken oldu. Fed Başkanı Kevin Warsh da daha önce, dirençli ekonomiye ve büyüyen yapay zekâ yatırımlarına rağmen enflasyonun hâlâ çok yüksek olduğunu ifade etmişti. ABD'de yıllık enflasyon yüzde 3,4 seviyesinde.

Faiz artışı ihtimali güçlendikçe altın için tablo zorlaşıyor; çünkü yüksek faiz ortamı, güvenli liman talebini tahvil ve mevduat gibi getirili araçlara kaydırıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın