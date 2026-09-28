28 Eylül Altın Fiyatları: Ons 4.194 Dolarla 8 Haftanın Dibini Gördü, Gram Altın 6.606 Liraya İndi

Cuma günü 6.739 liradan kapanan gram altın, yeni haftanın ilk saatlerinde 6.606 liraya kadar indi. Ons tarafında tablo daha net: geçen haftayı 4.284 dolardan kapatan altın, bu seviyeye göre yüzde 2,13 değer kaybetmiş durumda.

Kuyumcu tarafına da düşüş hızla yansıdı. Son verilere göre sabah saatlerinde çeyrek altın alışta 10.729, satışta 10.771 liradan işlem gördü; günlük kayıp yüzde 2'yi aştı. Karşılaştırma için: Anadolu Ajansı'nın cuma günkü haftalık verilerine göre Kapalıçarşı'da çeyreğin satış fiyatı 11.015 lira, Cumhuriyet altınınınki ise 43.860 liraydı.

Satıştan gümüş de payını aldı. Gram gümüş yüzde 3,5'lik düşüşle 97,64 liraya geriledi. Fiyatların kuyumcudan kuyumcuya ve gün içinde değişebildiğini, alım-satım öncesinde güncel rakamın mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini de hatırlatalım.