28 Eylül Altın Fiyatları: Ons 4.194 Dolarla 8 Haftanın Dibini Gördü, Gram Altın 6.606 Liraya İndi
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Altın piyasası yeni haftaya sert satışlarla başladı. 28 Eylül sabahı onsu 4.194 dolara kadar gerileyen sarı metal, 5 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyeyi, yani son 8 haftanın dibini gördü. Saat 06.00 itibarıyla 4.197 dolardan işlem gören onsta günlük kayıp yüzde 2'ye dayandı.
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İç piyasada gram altın 6.606 liraya geriledi, cuma kapanışına göre fiyat bir gecede 133 lira eridi.
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Ancak asıl baskı dolardan geliyor: Dolar endeksi 101'in üzerinde, 10 yıllık ABD tahvil faizi yüzde 5,20'ye yakın.
Piyasaların Fed'in ekimde faizi yeniden artırmasına verdiği olasılık yüzde 65'e çıktı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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