Fatma Betül Sayan Kaya İstifadan Dakikalar Sonra WhatsApp Grubundan Çıkarıldı
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Fon iddialarının ardından AK Parti'deki tüm görevlerinden affını isteyen eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya için partideki ilk somut adım bir WhatsApp grubunda atıldı. Genel Sekreter Eyyüp Kadir İnan, MKYK'nin WhatsApp grubunda 'Kaya istifa etti' mesajını paylaştı ve kısa süre sonra eski bakanı gruptan çıkardı. Af talebi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edildi.
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İstifa haberini MKYK'nin WhatsApp grubuna Genel Sekreter Eyyüp Kadir İnan duyurdu, ardından Kaya'yı gruptan çıkardı.
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Kaya, görevlerinden ayrıldığını 26 Eylül gecesi sosyal medya hesabından "siyasi sorumluluk" vurgusuyla duyurmuştu.
İstifaya uzanan süreç, YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre'nin Özata Denizcilik hisseleriyle ilgili iddialarıyla başladı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise Erdoğan'ın af talebini kabul ettiğini Beykoz'daki programda açıkladı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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