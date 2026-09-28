Fatma Betül Sayan Kaya İstifadan Dakikalar Sonra WhatsApp Grubundan Çıkarıldı

Emre, 26 Eylül'de partisinin Bahçelievler ilçe kongresinde yaptığı konuşmada Kaya çiftinin Özata Denizcilik hisselerindeki işlemlerini tek tek sıraladı. İddiaya göre hisseler Nisan 2026'da yaklaşık 255 liradan alındı, Eylül'de ise 4 bin 482 lira civarından satıldı.

Emre'nin aktardığı rakamlar şöyle: Fatma Betül Sayan Kaya 63 milyon 359 bin lira yatırıp dört aya yakın bir sürede 1 milyar 344 milyon lira çekti. Eşi İlyas Kaya ise 99 milyon 687 bin lira yatırdı, 826 milyon lira çekti.

Toplamda 163 milyon 46 bin liralık alımdan 2 milyar 170 milyon liralık satış çıktığı öne sürüldü. Emre, işlemlerin zamanlamasının 'önceden bilgi sahibiymiş gibi' göründüğünü savundu. Rakamlar şimdilik iddia niteliğinde; şirketin sahibi olarak ise Özdemir Ataseven'in adı geçiyor.