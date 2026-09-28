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Fatma Betül Sayan Kaya İstifadan Dakikalar Sonra WhatsApp Grubundan Çıkarıldı

Fatma Betül Sayan Kaya İstifadan Dakikalar Sonra WhatsApp Grubundan Çıkarıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.09.2026 - 08:01
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Fon iddialarının ardından AK Parti'deki tüm görevlerinden affını isteyen eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya için partideki ilk somut adım bir WhatsApp grubunda atıldı. Genel Sekreter Eyyüp Kadir İnan, MKYK'nin WhatsApp grubunda 'Kaya istifa etti' mesajını paylaştı ve kısa süre sonra eski bakanı gruptan çıkardı. Af talebi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edildi.

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İstifa haberini MKYK'nin WhatsApp grubuna Genel Sekreter Eyyüp Kadir İnan duyurdu, ardından Kaya'yı gruptan çıkardı.

İstifa haberini MKYK'nin WhatsApp grubuna Genel Sekreter Eyyüp Kadir İnan duyurdu, ardından Kaya'yı gruptan çıkardı.

Edinilen bilgiye göre partinin en geniş yönetim organı olan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun (MKYK) üyelerini buluşturan WhatsApp grubunda ilk hareket, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'dan geldi. İnan gruba kısa bir not düştü: 'Kaya istifa etti.'

Mesajın hemen ardından Fatma Betül Sayan Kaya'nın gruptan çıkarıldığı öğrenildi. Grupta yaşananları Sözcü Gazetesi TBMM Şefi Veli Toprak aktardı, detay kısa sürede gündeme oturdu.

Kaya, görevlerinden ayrıldığını 26 Eylül gecesi sosyal medya hesabından "siyasi sorumluluk" vurgusuyla duyurmuştu.

Kaya, görevlerinden ayrıldığını 26 Eylül gecesi sosyal medya hesabından "siyasi sorumluluk" vurgusuyla duyurmuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Başkan olarak görev yapan Kaya, yazılı açıklamasında soruşturmanın 'bağımsız ve sağlıklı' yürümesi için siyasi sorumluluk almayı gerekli gördüğünü belirtti.

'Bu anlayışla, sürecin selameti ve iddiaların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulabilmesi amacıyla yürütmekte olduğum tüm görevlerimden affımı Sayın Genel Başkanımızdan istedim' ifadelerini kullandı.

İstanbul Fatih doğumlu olan Kaya, elektrik-elektronik mühendisi ve tıp doktoru. 2012'ye kadar Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlığını yapmış, ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koltuğuna oturmuştu.

İstifaya uzanan süreç, YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre'nin Özata Denizcilik hisseleriyle ilgili iddialarıyla başladı.

İstifaya uzanan süreç, YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre'nin Özata Denizcilik hisseleriyle ilgili iddialarıyla başladı.

Emre, 26 Eylül'de partisinin Bahçelievler ilçe kongresinde yaptığı konuşmada Kaya çiftinin Özata Denizcilik hisselerindeki işlemlerini tek tek sıraladı. İddiaya göre hisseler Nisan 2026'da yaklaşık 255 liradan alındı, Eylül'de ise 4 bin 482 lira civarından satıldı.

Emre'nin aktardığı rakamlar şöyle: Fatma Betül Sayan Kaya 63 milyon 359 bin lira yatırıp dört aya yakın bir sürede 1 milyar 344 milyon lira çekti. Eşi İlyas Kaya ise 99 milyon 687 bin lira yatırdı, 826 milyon lira çekti.

Toplamda 163 milyon 46 bin liralık alımdan 2 milyar 170 milyon liralık satış çıktığı öne sürüldü. Emre, işlemlerin zamanlamasının 'önceden bilgi sahibiymiş gibi' göründüğünü savundu. Rakamlar şimdilik iddia niteliğinde; şirketin sahibi olarak ise Özdemir Ataseven'in adı geçiyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise Erdoğan'ın af talebini kabul ettiğini Beykoz'daki programda açıkladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise Erdoğan'ın af talebini kabul ettiğini Beykoz'daki programda açıkladı.

'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında 27 Eylül'de AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Çelik, gazetecilere şunları söyledi: 'Fatma Betül Hanım, ortaya çıkan gündemle ilgili olarak MYK ve MKYK üyeliklerinden affını talep etmiştir. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Fatma Betül Hanım şu anda MYK ve MKYK üyemiz değildir.'

Çelik, masumiyet karinesine inandıklarını ama siyasi sorumluluk konusunda tereddüt etmeyeceklerini de vurguladı. 'Yarın hukuki durum netleştiğinde de yapacağımız şeyler var' diyen Çelik, fon krizinin finansal sistem için sistemik bir risk taşımadığını kaydetti.

Konuşmasını ise şu sözlerle bitirdi: 'Hiç kimse milletin birikimine çökemez, millete yalan söyleyemez, milleti ekonomik birtakım şeylerle manipüle edemez.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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