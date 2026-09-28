27 Eylül'de MasterChef'te Elenen İsim Belli Oldu: MasterChef'te Kim Elendi?

Recep ve Enes'in son ikiye kaldığı gecede Mehmet Şef elenen ismin hatalarını sayarak 'Her şeyi yolunda giderken bir anda her şey paramparça oldu. Bu bariz yapmış olduğun dört hata maalesef seni buradan gönderiyor'. dedi. MasterChef'te elenmekten son anda kurtulan isim Enes oldu. MasterChef'te elenen isim Demirhan, Gül, Simge, Koray, Cansu ve Faruk'un ardından Recep oldu. MasterChef'e Recep veda etti.