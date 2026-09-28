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Fon Soruşturması: Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu Gözaltına Alındı

Fon Soruşturması: Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.09.2026 - 08:27 Son Güncelleme: 28.09.2026 - 09:10
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İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında düzenlenen operasyonda 7 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu da yer aldı. Bankanın sahibi Altunç Kumova da geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı.

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İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında düzenlenen operasyonda 7 şüpheli daha gözaltına alındı.

İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında düzenlenen operasyonda 7 şüpheli daha gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor.Soruşturma kapsamında Destek Holding AŞ ve Özata Gemicilik şirketleriyle bağlantılı 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonda şüphelilerin tamamı yakalandı.

Gözaltına alınan isimlerden biri de Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu oldu.  Bankanın sahibi Altunç Kumova ise daha önce tutuklanmıştı.

17 Eylül’de gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanan Kumova, ifadesine fonlarla ilgili olağan dışı hareketlilik fark ettiklerini açıklamıştı.

Destek Holding'in patronu Kumova savcılık ifadesinde, şirket değerinin 1 trilyon 300 milyar liraya ulaşmasındaki anormalliği fark ettiğini ancak 'ne yapacağını bilmediği' söylemişti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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