Fon Soruşturması: Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu Gözaltına Alındı
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İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında düzenlenen operasyonda 7 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu da yer aldı. Bankanın sahibi Altunç Kumova da geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı.
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İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında düzenlenen operasyonda 7 şüpheli daha gözaltına alındı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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