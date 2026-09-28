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Kerem Bürsin'den Dizi Setinde Başladığı İddia Edilen Lizge Cömert Aşkına Kaçamak Cevap!

Kerem Bürsin'den Dizi Setinde Başladığı İddia Edilen Lizge Cömert Aşkına Kaçamak Cevap!

Kerem Bursin
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
28.09.2026 - 09:00
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Aşk hayatıyla sık sık magazin gündemine gelen Kerem Bürsin, bu kez yeni bir proje değil Lizge Cömert'le olan aşk iddiasıyla konuşuluyor. Selin Yağcıoğlu ayrılığının ardından ortaya atılan iddia taraflardan açıklama gelmeyince günlerce sürdü. Aşk var ya da yok denmemesinin ardından Hadise ile Milano seyahati sonrası havalimanında yakalanan Kerem Bürsin'e iddialar soruldu. Ve sonunda 'o' kaçamak cevap geldi!

Kaynak: Gazete Magazin

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Geçtiğimiz yıl Çarpıntı dizisinde birlikte rol alan Lizge Cömert ve Kerem Bürsin arasındaki yaş farkı gündem olmuştu.

Geçtiğimiz yıl Çarpıntı dizisinde birlikte rol alan Lizge Cömert ve Kerem Bürsin arasındaki yaş farkı gündem olmuştu.

İkili arasındaki 15 yaşlık fark, sektörde sık sık karşımıza çıkan ve eleştirilen bir durum olduğu için gündemin nabzını tutmuştu. 39 yaşındaki Kerem Bürsin ile 24 yaşındaki Lizge Cömert'in uyumu beğenilse de yaş farkı meselesi sosyal medyada hep tartışma konusu olmuştu. Dizi erken final yaptı ancak etkisi bitmedi. Çünkü bu kez ikilinin aşk yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü!

Hadise ile Milano Moda Haftası'na katılan Kerem Bürsin, havalimanında görüntülenince en çok merak edilen soru elbette soruldu.

Hadise ile Milano Moda Haftası'na katılan Kerem Bürsin, havalimanında görüntülenince en çok merak edilen soru elbette soruldu.

Havalimanında Lizge Cömert'le aşk yaşayıp yaşamadığı sorulan Kerem Bürsin önce sert çıkarak 'Özel hayatımla alakalı konuşmaya gelmedik buraya.' dedi. Ancak tam açıklama yapacağına dair beklenti bitecekken 'İşler gayet iyi. Özel hayatım da güzel, özel.' dedi! Onun bu kaçamak cevabı ise magazin gündemini yakından takip edenler için 'Aşk var' söylentisinin daha da yayılmasına neden oldu.

Kerem Bürsin'in Lizge Cömert'le aşk iddialarına açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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