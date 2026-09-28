Kerem Bürsin'den Dizi Setinde Başladığı İddia Edilen Lizge Cömert Aşkına Kaçamak Cevap!
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Aşk hayatıyla sık sık magazin gündemine gelen Kerem Bürsin, bu kez yeni bir proje değil Lizge Cömert'le olan aşk iddiasıyla konuşuluyor. Selin Yağcıoğlu ayrılığının ardından ortaya atılan iddia taraflardan açıklama gelmeyince günlerce sürdü. Aşk var ya da yok denmemesinin ardından Hadise ile Milano seyahati sonrası havalimanında yakalanan Kerem Bürsin'e iddialar soruldu. Ve sonunda 'o' kaçamak cevap geldi!
Kaynak: Gazete Magazin
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Geçtiğimiz yıl Çarpıntı dizisinde birlikte rol alan Lizge Cömert ve Kerem Bürsin arasındaki yaş farkı gündem olmuştu.
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Hadise ile Milano Moda Haftası'na katılan Kerem Bürsin, havalimanında görüntülenince en çok merak edilen soru elbette soruldu.
Kerem Bürsin'in Lizge Cömert'le aşk iddialarına açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:
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