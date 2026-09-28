Kerem Bürsin'den Dizi Setinde Başladığı İddia Edilen Lizge Cömert Aşkına Kaçamak Cevap!

İkili arasındaki 15 yaşlık fark, sektörde sık sık karşımıza çıkan ve eleştirilen bir durum olduğu için gündemin nabzını tutmuştu. 39 yaşındaki Kerem Bürsin ile 24 yaşındaki Lizge Cömert'in uyumu beğenilse de yaş farkı meselesi sosyal medyada hep tartışma konusu olmuştu. Dizi erken final yaptı ancak etkisi bitmedi. Çünkü bu kez ikilinin aşk yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü!