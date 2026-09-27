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Melis Sütşurup Sandal'a Yurt Dışı Çıkış Yasağı Getirildi ve Mal Varlıkları Donduruldu

Melis Sütşurup Sandal'a Yurt Dışı Çıkış Yasağı Getirildi ve Mal Varlıkları Donduruldu

mustafa sandal
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
27.09.2026 - 20:14
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İstanbul'da yürütülen fon soruşturmasında şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal hakkında yeni bir karar alındı. Yurtdışına çıkış yasağı kararının ardından Melis Sütşurup ile ilgili mal varlıklarının dondurulmasına da karar verildi.

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Melis Sütşurup Sandal'a yurt dışı çıkış yasağı getirildi.

Melis Sütşurup Sandal'a yurt dışı çıkış yasağı getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve finans piyasalarındaki bazı işlemleri mercek altına alan fon soruşturması kapsamında Melis Sütşurup Sandal hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi. Türkiye Gazetesi ve TGRT Haber'in aktardığına göre Sandal'ın mal varlıkları da dondurularak tedbir kapsamına alındı.

İddia edilen rakamlar kaynaklara göre değişiyor.

İddia edilen rakamlar kaynaklara göre değişiyor.

Melis Sütşurup Sandal'ın adı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 7 şirkete ait 131 fon hakkında tasfiye kararı almasının ardından gazeteci Yiğit Uzun'un ortaya attığı iddiayla gündeme gelmişti. Uzun, Sandal'ın son üç ayda tasfiye kararı alınan fonlardan 11 milyar lira çektiğini öne sürmüştü. Haberler.com'da yer alan habere göre gazeteci Burak Doğan da çekilen tutarın 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 lira olduğunu aktardı. Aynı habere göre söz konusu dönemdeki net çıkışın 6 milyar 600 milyon lira, operasyon öncesindeki son iki aydaki net kazancın ise 2 milyar 350 milyon lira olduğu ileri sürüldü. Bu rakamlar resmi bir açıklamaya dayanmıyor.

Menajer iddiayı yalanlamamıştı.

Menajer iddiayı yalanlamamıştı.

Yiğit Uzun'un aktardığına göre Mustafa Sandal'ın menajeri Tekin Önal iddiayı yalanlamamış, 'Evet ama muhatabı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal'dır. Mustafa Sandal ile alakalı doğrudan bir işlem ya da suçlama bulunmamaktadır' demişti. Melis Sütşurup Sandal'dan ise konuya ilişkin kamuoyuna yansıyan bir açıklama henüz gelmedi. Basına yansıyan haberlere göre Sandal ağustos ayında Dubai'ye gitti ve henüz Türkiye'ye dönmedi. Sütşurup ailesinin mal varlıklarına şubat ayında tefecilik ve suç gelirlerinin aklanması iddialarıyla başlatılan başka bir soruşturmada konulan tedbir ise İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin 24 Şubat 2026'daki kararıyla kaldırılmıştı.

Burak Doğan, sosyal medya hesabından Melis Sütşurup Sandal'la ilgili yeni bir iddiada bulundu.

Burak Doğan, sosyal medya hesabından Melis Sütşurup Sandal'la ilgili yeni bir iddiada bulundu.

Burak Doğan sosyal medya hesabından şu bilgileri aktardı: 

'Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal’ın 1 Temmuz - 16 Eylül tarihleri arasında 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 TL para çekmesinin ardından hesabında 249 milyon 992 bin TL para kaldığı ve bu parayı çekemediği ortaya çıktı.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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