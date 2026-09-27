Melis Sütşurup Sandal'a Yurt Dışı Çıkış Yasağı Getirildi ve Mal Varlıkları Donduruldu

Melis Sütşurup Sandal'ın adı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 7 şirkete ait 131 fon hakkında tasfiye kararı almasının ardından gazeteci Yiğit Uzun'un ortaya attığı iddiayla gündeme gelmişti. Uzun, Sandal'ın son üç ayda tasfiye kararı alınan fonlardan 11 milyar lira çektiğini öne sürmüştü. Haberler.com'da yer alan habere göre gazeteci Burak Doğan da çekilen tutarın 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 lira olduğunu aktardı. Aynı habere göre söz konusu dönemdeki net çıkışın 6 milyar 600 milyon lira, operasyon öncesindeki son iki aydaki net kazancın ise 2 milyar 350 milyon lira olduğu ileri sürüldü. Bu rakamlar resmi bir açıklamaya dayanmıyor.