Melis Sütşurup Sandal'a Yurt Dışı Çıkış Yasağı Getirildi ve Mal Varlıkları Donduruldu
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İstanbul'da yürütülen fon soruşturmasında şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal hakkında yeni bir karar alındı. Yurtdışına çıkış yasağı kararının ardından Melis Sütşurup ile ilgili mal varlıklarının dondurulmasına da karar verildi.
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Melis Sütşurup Sandal'a yurt dışı çıkış yasağı getirildi.
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İddia edilen rakamlar kaynaklara göre değişiyor.
Menajer iddiayı yalanlamamıştı.
Burak Doğan, sosyal medya hesabından Melis Sütşurup Sandal'la ilgili yeni bir iddiada bulundu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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