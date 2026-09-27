article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ulan İstanbul Özlemi Kabardı: Şebnem Bozoklu ve Salih Bademci 12 Yıl Sonra Bir Araya Geldi!

Ulan İstanbul Özlemi Kabardı: Şebnem Bozoklu ve Salih Bademci 12 Yıl Sonra Bir Araya Geldi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
27.09.2026 - 21:00
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Ulan İstanbul'ın hayatımıza girmesinin üzerinden dile kolay tam 12 yıl geçti! Dizinin Yaren'i Şebnem Bozoklu ile Ceyhun'u Salih Bademci, yıllar sonra Altın Koza Film Festivali'nde yeniden yan yana geldi. 

Ulan İstanbul'ın ardından bambaşka projelerle yollarına devam eden iki başarılı oyuncunun aynı karede buluşması haliyle nostalji rüzgarlarını da beraberinde getirdi. 2014'teki halleriyle bugünkü görüntüleri yan yana gelince aradan geçen 12 yıl da ayrıca dikkat çekti. 

Buyurun, bizi bir anda Ulan İstanbul günlerine götüren bu tatlı buluşmanın detaylarına beraber bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Takvimler 2014'ü gösterirken hayatımıza öyle bir dizi girmişti ki kadrosuna bugün dönüp bakınca “Herkes mi buradaymış?” demeden edemiyoruz: Ulan İstanbul!

Takvimler 2014'ü gösterirken hayatımıza öyle bir dizi girmişti ki kadrosuna bugün dönüp bakınca “Herkes mi buradaymış?” demeden edemiyoruz: Ulan İstanbul!

Kandemir ve onun etrafında toplanan ekibin İstanbul macerasını anlatan dizi; dolandırıcılık hikayelerini komedi, mahalle sıcaklığı ve bolca aşkla bir araya getiriyordu. Üstelik kadro gerçekten şampiyonlar ligi gibiydi.

Uğur Polat, Şebnem Bozoklu, Erkan Kolçak Köstendil, Kaan Yıldırım, Caner Özyurtlu, Sevtap Özaltun, Salih Bademci, Zeynep Kankonde ve Ayta Sözeri gibi bugün her birini bambaşka projelerden tanıdığımız isimler aynı hikayenin içindeydi. 23 Haziran 2014'te yayın hayatına başlayan Ulan İstanbul'ın özellikle karakterleri kısa sürede ayrı ayrı fenomen olmuştu.

Hele Karlos ve Yaren'in 'Yanarım' performansını hatırlayanlar şu an şarkıyı içinden söylemeye başladı bile.  Televizyonda başlayan macerasını daha sonra dijitalde sürdüren Ulan İstanbul, 39 bölümün ardından 2015 yılında final yaparak ekranlara veda etti. Ama belli ki dizinin kendisi gitse de Nevizade tayfasının yeri pek dolmadı.

Aradan geçen 12 yılın ardından gelen tek bir kare bile bizi yeniden 2014'e ışınlamaya yettiğine göre...

O unutulmaz kadronun iki önemli ismi de Şebnem Bozoklu ve Salih Bademci'ydi.

O unutulmaz kadronun iki önemli ismi de Şebnem Bozoklu ve Salih Bademci'ydi.

Şebnem Bozoklu karşımıza Yaren olarak çıkıyordu. Şarkıcı olma hayalleriyle İstanbul'a gelen Yaren'in yolu Kandemir ve ekibiyle kesişmiş, dobra tavırları ve Karlos'la yaşadığı aşkla dizinin en sevilen karakterlerinden biri haline gelmişti. Salih Bademci ise dizinin Ceyhun'uydu.

Ceyhun, özellikle Derya ve Ferdi tarafındaki aşk karmaşasının önemli parçalarından biriydi. Yani Yaren ve Ceyhun birbirlerinin partneri değildi ama aynı Ulan İstanbul dünyasının iki tanıdık yüzü olarak birçok sahneyi ve hikayeyi paylaşmışlardı. Dizi bittikten sonra ise ikisinin yolu oyunculukta bambaşka yerlere çıktı.

Salih Bademci; Kiralık Aşk, İstanbullu Gelin, Kulüp, İlk ve Son ve Terzi gibi birbirinden farklı projelerde karşımıza çıkarak son yılların en çok övgü alan oyuncularından biri haline geldi. Şebnem Bozoklu da sinema, televizyon, dijital ve tiyatro arasında mekik dokudu; Şahsiyet başta olmak üzere pek çok projeyle kariyerini büyütmeye devam etti. İşin bizi biraz yaşlandıracak kısmı ise şu: Ulan İstanbul başladığında Şebnem Bozoklu 34, Salih Bademci ise henüz 29 yaşındaydı. Bugün Bozoklu 47, Bademci ise 42 yaşında.

İkisi de o günden bugüne kariyerlerinde epey yol aldı, oyunculuklarıyla kendilerine bambaşka alanlar açtı. Ama yıllardır ayrı ayrı izlediğimiz iki ismi yeniden yan yana görmenin bizi bu kadar geçmişe götüreceğini de hesaba katmamıştık.

Şebnem Bozoklu ve Salih Bademci'nin yolu tam 12 yıl sonra bu kez Adana'da kesişti!

Şebnem Bozoklu ve Salih Bademci'nin yolu tam 12 yıl sonra bu kez Adana'da kesişti!

İki başarılı oyuncu, 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında yeniden bir araya geldi. Üstelik yalnızca aynı davete katılmış da değiller.

Şebnem Bozoklu ve Salih Bademci bu yıl Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri üyeleri arasında yer alıyor. Zuhal Olcay'ın başkanlığındaki jüride iki oyuncuya Erdem Tepegöz, Nilgün Öneş, Gökhan Tiryaki ve Ayça Çiftçi eşlik ediyor. Festivalde yan yana gelen ikilinin görüntüleri ortaya çıkınca Ulan İstanbul'u hatırlayanların gözünden kaçması da pek mümkün olmadı. Bir de 2014'teki halleriyle bugünkü görüntüleri yan yana getirildi. Dile kolay, tam 12 yıl!

O dönem 20'lerinin sonunda olan Salih Bademci bugün 42, 30'larının başındaki Şebnem Bozoklu ise 47 yaşında. İkisinin de yıllar içerisinde doğal biçimde yaş alırken kendilerine has enerjilerini koruması eski-yeni karelerde ayrıca dikkat çekti. Son günlerde bir Doktorlar, bir Kavak Yelleri derken televizyon tarihimizin eski defterleri birer birer açılıyor.

Şimdi nostalji furyasına Ulan İstanbul da katıldı. Yaren ve Ceyhun'u 12 yıl sonra yeniden aynı karede görmek de yüzümüzde küçük bir tebessüm bırakan buluşmalardan biri olarak kayda geçti. ❤️

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın