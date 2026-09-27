Ulan İstanbul Özlemi Kabardı: Şebnem Bozoklu ve Salih Bademci 12 Yıl Sonra Bir Araya Geldi!

Şebnem Bozoklu karşımıza Yaren olarak çıkıyordu. Şarkıcı olma hayalleriyle İstanbul'a gelen Yaren'in yolu Kandemir ve ekibiyle kesişmiş, dobra tavırları ve Karlos'la yaşadığı aşkla dizinin en sevilen karakterlerinden biri haline gelmişti. Salih Bademci ise dizinin Ceyhun'uydu.

Ceyhun, özellikle Derya ve Ferdi tarafındaki aşk karmaşasının önemli parçalarından biriydi. Yani Yaren ve Ceyhun birbirlerinin partneri değildi ama aynı Ulan İstanbul dünyasının iki tanıdık yüzü olarak birçok sahneyi ve hikayeyi paylaşmışlardı. Dizi bittikten sonra ise ikisinin yolu oyunculukta bambaşka yerlere çıktı.

Salih Bademci; Kiralık Aşk, İstanbullu Gelin, Kulüp, İlk ve Son ve Terzi gibi birbirinden farklı projelerde karşımıza çıkarak son yılların en çok övgü alan oyuncularından biri haline geldi. Şebnem Bozoklu da sinema, televizyon, dijital ve tiyatro arasında mekik dokudu; Şahsiyet başta olmak üzere pek çok projeyle kariyerini büyütmeye devam etti. İşin bizi biraz yaşlandıracak kısmı ise şu: Ulan İstanbul başladığında Şebnem Bozoklu 34, Salih Bademci ise henüz 29 yaşındaydı. Bugün Bozoklu 47, Bademci ise 42 yaşında.

İkisi de o günden bugüne kariyerlerinde epey yol aldı, oyunculuklarıyla kendilerine bambaşka alanlar açtı. Ama yıllardır ayrı ayrı izlediğimiz iki ismi yeniden yan yana görmenin bizi bu kadar geçmişe götüreceğini de hesaba katmamıştık.