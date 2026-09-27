Ulan İstanbul Özlemi Kabardı: Şebnem Bozoklu ve Salih Bademci 12 Yıl Sonra Bir Araya Geldi!
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Ulan İstanbul'ın hayatımıza girmesinin üzerinden dile kolay tam 12 yıl geçti! Dizinin Yaren'i Şebnem Bozoklu ile Ceyhun'u Salih Bademci, yıllar sonra Altın Koza Film Festivali'nde yeniden yan yana geldi.
Ulan İstanbul'ın ardından bambaşka projelerle yollarına devam eden iki başarılı oyuncunun aynı karede buluşması haliyle nostalji rüzgarlarını da beraberinde getirdi. 2014'teki halleriyle bugünkü görüntüleri yan yana gelince aradan geçen 12 yıl da ayrıca dikkat çekti.
Buyurun, bizi bir anda Ulan İstanbul günlerine götüren bu tatlı buluşmanın detaylarına beraber bakalım.
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Takvimler 2014'ü gösterirken hayatımıza öyle bir dizi girmişti ki kadrosuna bugün dönüp bakınca “Herkes mi buradaymış?” demeden edemiyoruz: Ulan İstanbul!
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O unutulmaz kadronun iki önemli ismi de Şebnem Bozoklu ve Salih Bademci'ydi.
Şebnem Bozoklu ve Salih Bademci'nin yolu tam 12 yıl sonra bu kez Adana'da kesişti!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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