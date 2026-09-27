Frankfurt-Lizbon Seferinde Powerbank Alev Aldı: Lufthansa Uçağı Lyon'a Acil İniş Yaptı
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Powerbank bir koltuğun yakınında alev aldı.
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Uçak Lizbon yerine Lyon'a indi.
Lufthansa uçuşlarında powerbank kullanımı yasak.
Aynı gün bir Lufthansa uçağı daha geri döndü.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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