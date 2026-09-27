Frankfurt-Lizbon Seferinde Powerbank Alev Aldı: Lufthansa Uçağı Lyon'a Acil İniş Yaptı

Aynı gün Frankfurt'tan kalkan bir başka Lufthansa uçağı da rotasını değiştirmek zorunda kaldı. Toronto'ya gitmek üzere havalanan ve 371 yolcu taşıyan Boeing 747-400 tipi uçağın mürettebatı, kabinde olağandışı bir koku fark etmesi üzerine öncelikli iniş için acil durum ilan etti. Transatlantik uçuş için tam yakıtla yüklü olduğundan normalden ağır şekilde İngiltere'nin Manchester kentine inen uçakta itfaiye ekiplerinin yaptığı kontrolde tehlikeli bir durum tespit edilmedi. Yolcular otellere yerleştirilirken Toronto'ya pazar günü yedek bir uçakla devam edilmesi planlandı. Şirket sözcüsü açıklamasında misafirlerin ve ekiplerin güvenliğinin her zaman en yüksek önceliğe sahip olduğunu belirterek yaşanan aksaklık için özür diledi.