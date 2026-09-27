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Frankfurt-Lizbon Seferinde Powerbank Alev Aldı: Lufthansa Uçağı Lyon'a Acil İniş Yaptı

Frankfurt-Lizbon Seferinde Powerbank Alev Aldı: Lufthansa Uçağı Lyon'a Acil İniş Yaptı

Uçak
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
27.09.2026 - 20:40
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Almanya'dan Portekiz'e giden bir Lufthansa uçağında yolculuk, bir yolcunun taşınabilir şarj cihazı yüzünden yarıda kaldı. Olay, havayolu şirketinin powerbank kurallarını da yeniden gündeme taşıdı.

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Powerbank bir koltuğun yakınında alev aldı.

Powerbank bir koltuğun yakınında alev aldı.

Lufthansa'ya ait LH1170 sefer sayılı Airbus A321 tipi uçak, 26 Eylül Cumartesi akşamı Almanya'nın Frankfurt kentinden Portekiz'in başkenti Lizbon'a gitmek üzere havalandı. Uçuş sırasında bir yolcunun taşınabilir şarj cihazı, yani powerbanki bir koltuğun yakınında alev aldı. Kabin ekibi yangına hemen müdahale ederek cihazı lityum pillere özel güvenlik çantasına yerleştirdi. Lufthansa, olayı Alman haber ajansı dpa'ya doğruladı.

Uçak Lizbon yerine Lyon'a indi.

Uçak Lizbon yerine Lyon'a indi.

Olayın ardından pilotlar güvenlik gerekçesiyle rotayı değiştirme kararı aldı ve uçak Lizbon yerine Fransa'nın Lyon kentine yönlendirildi. Yerel saatle 22.00 sıralarında Lyon'a güvenli şekilde inen uçakta yaralanan olmadı. Uçaktaki 198 yolcu ve 6 kişilik mürettebat geceyi Lyon'daki otellerde geçirdi, yolcuların pazar günü başka uçuşlarla Lizbon'a ulaştırılması planlandı.

Lufthansa uçuşlarında powerbank kullanımı yasak.

Lufthansa uçuşlarında powerbank kullanımı yasak.

Lityum iyon batarya kullanan powerbankler, hasar ya da teknik arıza durumunda aşırı ısınarak yangına yol açabiliyor ve bu nedenle havayolu şirketleri son yıllarda kuralları sıkılaştırıyor. Lufthansa Grubu uçuşlarında bu yılın başından bu yana onaylı tıbbi cihazlar dışında powerbank kullanmak ve bunlarla cihaz şarj etmek yasak. Powerbankler kayıtlı bagajda taşınamıyor, kabin bagajında da üst dolaplara konulamıyor. Yolcuların bu cihazları üzerlerinde, koltuk cebinde ya da koltuk altındaki çantalarında tutması gerekiyor.

Aynı gün bir Lufthansa uçağı daha geri döndü.

Aynı gün bir Lufthansa uçağı daha geri döndü.

Aynı gün Frankfurt'tan kalkan bir başka Lufthansa uçağı da rotasını değiştirmek zorunda kaldı. Toronto'ya gitmek üzere havalanan ve 371 yolcu taşıyan Boeing 747-400 tipi uçağın mürettebatı, kabinde olağandışı bir koku fark etmesi üzerine öncelikli iniş için acil durum ilan etti. Transatlantik uçuş için tam yakıtla yüklü olduğundan normalden ağır şekilde İngiltere'nin Manchester kentine inen uçakta itfaiye ekiplerinin yaptığı kontrolde tehlikeli bir durum tespit edilmedi. Yolcular otellere yerleştirilirken Toronto'ya pazar günü yedek bir uçakla devam edilmesi planlandı. Şirket sözcüsü açıklamasında misafirlerin ve ekiplerin güvenliğinin her zaman en yüksek önceliğe sahip olduğunu belirterek yaşanan aksaklık için özür diledi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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