Uçak Biletlerinin Fiyatlandırılması Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?

Uçak bileti fiyatlandırma dünyası seni biraz ters köşe yapmış olabilir ama hiç dert değil! Çünkü bilet fiyatları gerçekten de “Bugün 2.000 TL, yarın neden 3.500 TL oldun?” dedirtecek kadar değişken olabiliyor. Talep, tarih, doluluk ve birçok farklı faktör fiyatlara etki ediyor. Birkaç küçük püf noktayı öğrendiğinde sen de bilet ararken çok daha bilinçli hareket edebilirsin. Şimdilik sekmeleri açık tut, fiyatları karşılaştır ve ilk gördüğün bilete hemen gönlünü kaptırma. :)