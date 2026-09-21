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Uçak Biletlerinin Fiyatlandırılması Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?

etiket Uçak Biletlerinin Fiyatlandırılması Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?

onedio.mimi - Onedio Editörü
21.09.2026 - 15:01
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Bir uçak biletine bakıp “Az önce daha ucuz değil miydi bu?” dediysen yalnız değilsin. 😅 Uçak bileti fiyatları; talep, tarih, doluluk ve daha birçok detaya göre sürekli değişebiliyor. Bakalım bu fiyatların arkasındaki sistemi ne kadar iyi biliyorsun?

Hazırsan başlayalım👇🏻

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1. Aynı uçuş için bilet fiyatlarının gün içinde bile değişmesinin temel sebeplerinden biri nedir?

1. Aynı uçuş için bilet fiyatlarının gün içinde bile değişmesinin temel sebeplerinden biri nedir?

2. “Ücret sınıfı” denildiğinde yalnızca ekonomi, business ve first class gibi fiziksel kabin sınıfları kastedilir.

3. Bir uçuşta koltuklar dolmaya başladıkça bilet fiyatlarının yükselmesinin en doğru açıklaması hangisidir?

3. Bir uçuşta koltuklar dolmaya başladıkça bilet fiyatlarının yükselmesinin en doğru açıklaması hangisidir?

4. Havayolları bilet fiyatlarını ve hangi fiyat seviyelerinde kaç koltuk sunacaklarını belirlerken geçmiş rezervasyon verileri ve talep tahminlerinden yararlanabilir.

5. Aynı uçakta yan yana oturan iki yolcunun aynı kabinde çok farklı fiyatlara bilet almış olması nasıl açıklanabilir?

5. Aynı uçakta yan yana oturan iki yolcunun aynı kabinde çok farklı fiyatlara bilet almış olması nasıl açıklanabilir?
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6. Uçuş tarihine çok az zaman kaldığında havayolları kalan koltukları mutlaka daha ucuza satmaya başlar.

7. Direkt bir uçuşun aktarmalı bir seçeneğe göre daha pahalı olmasının olası sebeplerinden biri hangisidir?

7. Direkt bir uçuşun aktarmalı bir seçeneğe göre daha pahalı olmasının olası sebeplerinden biri hangisidir?

8. Son olarak, aynı destinasyona farklı günlerde uçmak, ciddi fiyat farklarıyla karşılaşmana neden olabilir mi?

Çok bilgilisin!

Çok bilgilisin!

Uçak bileti fiyatları konusunda seni kolay kolay kimse şaşırtamaz! Hangi gün bakılır, fiyatlar neden değişir, son dakika almak ne zaman mantıklıdır gibi detaylara bayağı hakimsin. Bilet ararken sadece fiyata bakmıyor, işin arkasındaki sistemi de az çok çözmüş durumdasın. Kısacası sen uçak bileti bakmaya başladığında algoritmalar bile “Eyvah, yine geldi” diyordur. :)

Bilgilisin!

Bilgilisin!

Bu işin temelini biliyorsun ve çoğu zaman doğru hamleleri yapıyorsun. Fiyatların sabit olmadığını, erken bakmanın avantaj sağlayabileceğini ve bazı dönemlerde talebin fiyatları etkilediğini gayet iyi biliyorsun. Yine de birkaç küçük detay seni şaşırtmış olabilir. Biraz daha dikkat, biraz daha araştırma derken yakında “Bileti ne zaman alalım?” sorularının ailedeki resmi muhatabı olabilirsin!

Biraz geliştirmen gerek!

Biraz geliştirmen gerek!

Uçak bileti fiyatlandırma dünyası seni biraz ters köşe yapmış olabilir ama hiç dert değil! Çünkü bilet fiyatları gerçekten de “Bugün 2.000 TL, yarın neden 3.500 TL oldun?” dedirtecek kadar değişken olabiliyor. Talep, tarih, doluluk ve birçok farklı faktör fiyatlara etki ediyor. Birkaç küçük püf noktayı öğrendiğinde sen de bilet ararken çok daha bilinçli hareket edebilirsin. Şimdilik sekmeleri açık tut, fiyatları karşılaştır ve ilk gördüğün bilete hemen gönlünü kaptırma. :)

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