Bir Hizmetten Vazgeçmemizi Zorlaştıran 10 Unsur

Aldığımız hizmetler bizi tanıdıkça kullanımı daha tatlı hâle gelebilir. Önerileri, listeleri, ayarları ya da tercihleri bize göre şekillenir. Yeni bir hizmete geçiş yapmak ise her şeye yeniden başlamak demektir. Bu yüzden başka bir alternatif bulunsa bile eskisinde kalınmaya devam edilebilir.