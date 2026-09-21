Bir Hizmetten Vazgeçmemizi Zorlaştıran 10 Unsur
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Günlük hayatınıza bir göz atmanızı istiyoruz. Fark etmeden birçok hizmetten yararlandığınızı göreceksiniz. Uygulamalar, platformlar ya da abonelikler üzerinden düzenli olarak kullandığınız hizmetler var. Fakat bunların birkaçı işimize yaramayabiliyor, yine de vazgeçmek zor oluyor.
Peki, neden? Gelin, vazgeçmeyi zor hâle getiren unsurlara bakalım!
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1. Edindiğimiz alışkanlıklar.
2. Hizmetlerin sunduğu kolaylıklar.
3. Hizmet için harcadığınız zamanlar.
4. Biriktirilen veriler ve bilgiler.
5. Kişiselleştirilmiş deneyimler.
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6. Hizmetten yararlanan diğer insanlar.
7. Özel avantajlar.
8. İptal süreçleri.
9. Alternatif bulmanın zor olması.
10. Duygusal bağlar.
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Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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