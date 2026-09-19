Gıda İsrafının Ekonomik Boyutunu Gözler Önüne Seren 11 İstatistik
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Çöpe attığımız birkaç dilim ekmek veya buzdolabında unutulan sebzeler çoğu zaman büyük bir israf ya da ekonomik sorun gibi görünmüyor. Fakat aynı durum binlerce, hatta milyonlarca evde, restoranda, markette ve üretim zincirinde tekrarlandığında ortaya çıkan tablo bambaşka boyutlara ulaşıyor. Üstelik kaybedilen yalnızca yemeğin satış fiyatı olmuyor. O gıdayı üretmek için kullanılan iş gücü, enerji, su, tarım arazisi, depolama ve nakliye maliyetleri de boşa harcanmış oluyor.
İşte gıda israfının ciddi bir ekonomik sorun olduğunu gösteren istatistikler!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Gıda israfının dünyaya yıllık maliyeti 1 trilyon doların üzerinde.
2. Gelecekteki risk 1,5 trilyon dolara ulaşıyor.
3. Tüketici aşamasında %19 israf var.
4. Hasat sonrası kayıp %14'e çıkıyor.
5. Avrupa Birliği'nin faturası oldukça kabarık.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Türkiye'de yılda 23 milyon ton gıda çöpe gidiyor.
7. İsrafın makroekonomik bütçeye etkisi de oldukça yüksek.
8. Türkiye son tüketici bazında israfın en yüksek olduğu ülkeler arasında.
9. Günde 12 milyon adet ekmek çöpe atılıyor.
10. Dünyadaki tarım arazilerinin %28'i boşa kullanılıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Gıdaların %40'ı henüz perakendeciye ulaşmadan çöp oluyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın