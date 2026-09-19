Bu 10 Soruda Gündelik Ekonomi Bilgini Ölçüyoruz!
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Her gün haberlerde duyduğumuz, banka uygulamalarında karşımıza çıkan o havalı ekonomi terimleri aslında hepimizin cebini doğrudan ilgilendiriyor. Ay sonunu getirmeye çalışırken enflasyon, faiz, kur derken beynimiz yanıyor. Peki markette, bankada ya da maaş pazarlığında işine yarayacak bu kavramlara gerçekten hâkim misin?
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1. Haberlerde gururla "Enflasyon düştü!" deniyor. Peki bu müjde senin cebin için tam olarak ne anlama geliyor?
2. Kredi kartı ekstren geldi ve sadece asgari ödeme tutarını ödedin. Şimdi arka planda ne dönüyor?
3. Yeni bir iş görüşmesindesin, sana "50.000 TL brüt maaş" teklif ettiler ve el sıkıştınız. Bu ne demek oluyor?
4. Devam edelim! Şu meşhur "bileşik faiz" olayının Türkçesi nedir?
5. Eline geçen 20.000 TL ile altın almak yerine gidip son model bir akıllı saat aldın. Altın alsaydın elde edeceğin o kaçan balık, ekonomide hangi terimle anılıyor?
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6. Banka sana yıllık %40 faiz verdi, sen de sevindin. Ama o yıl enflasyon %50 oldu. Paranın "reel getirisi" için ne söyleyebiliriz?
7. Herkesin diline pelesenk olan "resesyon" kelimesi aslında neyin habercisi?
8. Birikimini "vadeli mevduat" hesabına bağladın. Peki banka durduk yere sana neden faiz ödüyor?
9. Bir arkadaşın kredi borcu yüzünden "temerrüde düştüğünü" söyledi. Arkadaşın tam olarak ne yapmış?
10. TÜİK'in her ay açıkladığı, beklerken nefeslerin tutulduğu TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) aslında neyi ölçüyor?
Ekonomiyle arandaki mesafe Dünya ile Mars arasındaki mesafe kadar!
Fena değil ama çoğu zaman tuzaklara düşüyorsun...
Ekonomi bilgin yeterli düzeyde!
Ekonomist olabilir misin acaba? 🤓
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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