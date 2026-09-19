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Bu 10 Soruda Gündelik Ekonomi Bilgini Ölçüyoruz!

etiket Bu 10 Soruda Gündelik Ekonomi Bilgini Ölçüyoruz!

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Editörü
19.09.2026 - 15:01
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Her gün haberlerde duyduğumuz, banka uygulamalarında karşımıza çıkan o havalı ekonomi terimleri aslında hepimizin cebini doğrudan ilgilendiriyor. Ay sonunu getirmeye çalışırken enflasyon, faiz, kur derken beynimiz yanıyor. Peki markette, bankada ya da maaş pazarlığında işine yarayacak bu kavramlara gerçekten hâkim misin?

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1. Haberlerde gururla "Enflasyon düştü!" deniyor. Peki bu müjde senin cebin için tam olarak ne anlama geliyor?

1. Haberlerde gururla "Enflasyon düştü!" deniyor. Peki bu müjde senin cebin için tam olarak ne anlama geliyor?

2. Kredi kartı ekstren geldi ve sadece asgari ödeme tutarını ödedin. Şimdi arka planda ne dönüyor?

2. Kredi kartı ekstren geldi ve sadece asgari ödeme tutarını ödedin. Şimdi arka planda ne dönüyor?

3. Yeni bir iş görüşmesindesin, sana "50.000 TL brüt maaş" teklif ettiler ve el sıkıştınız. Bu ne demek oluyor?

4. Devam edelim! Şu meşhur "bileşik faiz" olayının Türkçesi nedir?

4. Devam edelim! Şu meşhur "bileşik faiz" olayının Türkçesi nedir?

5. Eline geçen 20.000 TL ile altın almak yerine gidip son model bir akıllı saat aldın. Altın alsaydın elde edeceğin o kaçan balık, ekonomide hangi terimle anılıyor?

5. Eline geçen 20.000 TL ile altın almak yerine gidip son model bir akıllı saat aldın. Altın alsaydın elde edeceğin o kaçan balık, ekonomide hangi terimle anılıyor?
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6. Banka sana yıllık %40 faiz verdi, sen de sevindin. Ama o yıl enflasyon %50 oldu. Paranın "reel getirisi" için ne söyleyebiliriz?

7. Herkesin diline pelesenk olan "resesyon" kelimesi aslında neyin habercisi?

8. Birikimini "vadeli mevduat" hesabına bağladın. Peki banka durduk yere sana neden faiz ödüyor?

8. Birikimini "vadeli mevduat" hesabına bağladın. Peki banka durduk yere sana neden faiz ödüyor?

9. Bir arkadaşın kredi borcu yüzünden "temerrüde düştüğünü" söyledi. Arkadaşın tam olarak ne yapmış?

10. TÜİK'in her ay açıkladığı, beklerken nefeslerin tutulduğu TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) aslında neyi ölçüyor?

10. TÜİK'in her ay açıkladığı, beklerken nefeslerin tutulduğu TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) aslında neyi ölçüyor?

Ekonomiyle arandaki mesafe Dünya ile Mars arasındaki mesafe kadar!

Ekonomiyle arandaki mesafe Dünya ile Mars arasındaki mesafe kadar!

Banka ekstreleri, sözleşmeler veya haberlerde geçen terimler pek ilgini çekmiyor gibi. Muhtemelen maaş yatar yatmaz otomatik ödemelere gidiyor, sen de kalanla ay sonunu getirmeye çalışıyorsun. Bütçeni enflasyon canavarından korumak için finansal okuryazarlığa ufaktan bir giriş yapmanın tam zamanı.

Fena değil ama çoğu zaman tuzaklara düşüyorsun...

Günlük hayatta işini görecek kadar ekonomi biliyorsun. Kredi kartı kullanmayı, asgari ödemenin tehlikelerini falan çözmüşsün ama detaylara gelince kafan biraz karışıyor. Özellikle kelime oyunları seni kolayca köşeye sıkıştırabiliyor. Sözleşmelerin altındaki o küçük yazıları okumaya biraz daha dikkat etmende fayda var.

Ekonomi bilgin yeterli düzeyde!

Ekonomi haberlerinde dönen dolapları, bankaların o ince hesaplarını çok iyi anlıyorsun. Paranın nasıl çalıştığını çözmüşsün. Sadece birkaç küçük şaşırtmacaya kurban gittin. Çevrendekiler yatırım tavsiyesi veya kredi kartı taktiği için kesinlikle senin kapını çalmalı.

Ekonomist olabilir misin acaba? 🤓

Gerçek bir ekonomi kurdusun. Enflasyonun, bileşik faizin, resesyonun senin için hiçbir gizemi kalmamış. Sistemdeki kelime oyunlarına, bankaların şaşırtmacalarına asla düşmüyorsun. Kendi bütçeni yönetmekle kalmıyor, büyük ihtimalle bütün sülalenin finansal kararlarına da sen yön veriyorsun.

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Editörü
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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